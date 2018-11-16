Boşanmak isteyen kocasını FETÖ'cü diye ihbar etti sonrası daha da akılalmaz

İzmir ilginç bir boşanma olayına sahne oldu. Ev hanımı Gülcan A., kendisinden boşanmak isteyen işadamı eşine tuzak kurup "FETÖ'cü" diye ihbar etti. Suçsuz yere 6 ay cezaevinde yatan işadamı Rüstem A., serbest kalınca ilk iş olarak karısına boşanma davası açtı. Bunun üzerine karşı dava açan Gülcan A. da, eşinin kendisini aldattığını iddia ederek 100 bini maddi, 250 bin lirası da manevi olmak üzere 350 bin liralık tazminat davası açıp, aylık 3 bin lira da nafaka bağlanmasını talep etti.

EMSAL BİR KARAR

Yeni Asır'ın haberine göre, Gülcan A.'nın tüm taleplerini reddeden mahkeme, çiftin boşanmasına karar verdi. Rüstem A.'nın avukatı Metin İnan, "Hiçbir gerekçe müvekkilimin cezaevinde geçirdiği 6 ayını geri vermeyecektir ancak çekişmeli boşanma davası olan eşlerin, problem yaşayan iş ortaklarının veya rakip olan kişilerin FETÖ ihbar ve şikayetleri değerlendirilirken, daha dikkatli davranılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu açıdan kararın son dönemde moda olan asılsız ihbarlarla kişilerin FETÖ/PDY örgüt üyeliğinden suçlanmasının önüne geçecek emsal bir karar olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.