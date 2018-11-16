HABER

Boşanmak isteyen kocasını FETÖ'cü diye ihbar etti sonrası daha da akılalmaz

YAŞAM HABERLERİ  | 16.11.2018 10:08 | Son Güncelleme

İzmir'de yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Ev hanımı Gülcan A., kendisinden boşanmak isteyen işadamı eşi Rüstem A.'yı "FETÖ'cü" diye ihbar etti. 6 ay tutuklu kalan iş adamı hapisten çıkar çıkmaz eşine boşanma davası açtı. Kadın bu defa da 'beni aldattı' diye 350 bin lira istedi ama bu planı da tutmadı.

Boşanmak isteyen kocasını FETÖ'cü diye ihbar etti sonrası daha da akılalmaz

İzmir ilginç bir boşanma olayına sahne oldu. Ev hanımı Gülcan A., kendisinden boşanmak isteyen işadamı eşine tuzak kurup "FETÖ'cü" diye ihbar etti. Suçsuz yere 6 ay cezaevinde yatan işadamı Rüstem A., serbest kalınca ilk iş olarak karısına boşanma davası açtı. Bunun üzerine karşı dava açan Gülcan A. da, eşinin kendisini aldattığını iddia ederek 100 bini maddi, 250 bin lirası da manevi olmak üzere 350 bin liralık tazminat davası açıp, aylık 3 bin lira da nafaka bağlanmasını talep etti.

EMSAL BİR KARAR

Yeni Asır'ın haberine göre, Gülcan A.'nın tüm taleplerini reddeden mahkeme, çiftin boşanmasına karar verdi. Rüstem A.'nın avukatı Metin İnan, "Hiçbir gerekçe müvekkilimin cezaevinde geçirdiği 6 ayını geri vermeyecektir ancak çekişmeli boşanma davası olan eşlerin, problem yaşayan iş ortaklarının veya rakip olan kişilerin FETÖ ihbar ve şikayetleri değerlendirilirken, daha dikkatli davranılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu açıdan kararın son dönemde moda olan asılsız ihbarlarla kişilerin FETÖ/PDY örgüt üyeliğinden suçlanmasının önüne geçecek emsal bir karar olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

4 AY EVLİ KALDILAR

Buca ilçesinde oturan Gülcan A. görücü usulü tanıştığı market zinciri sahibi olan Rüstem A. ile 2016 yılında evlendi. 4 ay evli kalan çift bir süre sonra anlaşmazlık yaşamaya başladı. Evi terk eden Rüstem A. boşanmak davası açmak için soluğu avukatı Metin İnan'ın yanında aldı.

Eşinin kendisinden boşanacağını öğrenen Gülcan A. da iddiaya göre bir plan hazırlayarak eşi ile oturdukları eve terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in kitaplarını, dergilerini ve bir de örgüt üyelerinde bulunan 'F' serisi dolar bulamayınca 'E' serisi 1 ABD dolarını koyup, polise eşinin FETÖ üyesi olduğu yönünde ihbarda bulundu.

Gözaltına alınıp tutuklanan ve 6 ay cezaevinde kalan işadamı Rüstem A. ihbarcının boşanmaya yanaşmayan eşi Gülcan A. olduğunu ve kendisine iftira attığını kanıtlayarak cezaevinden çıktı.

Bu defa da aldatma davası açan kadının planları suya düştü. Mahkeme çiftin boşanmasına karar verdi.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Güzin Abla'dan tecavüze uğrayan kadına şok yanıt!Güzin Abla'dan tecavüze uğrayan kadına şok yanıt!
Mersin'de otobüs devrildi: 25 yaralı/ FotoğraflarMersin'de otobüs devrildi: 25 yaralı/ Fotoğraflar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ ihbarı yalan ihbar izmir boşanma davası

En Çok Okunan Haberler

Kadir Mısıroğlu’nun kaçak restoranını yıkın önergesi!

Kadir Mısıroğlu’nun kaçak restoranını yıkın önergesi!

Samsun'da bekar evinde hayatlarının şokunu yaşadılar!

Samsun'da bekar evinde hayatlarının şokunu yaşadılar!

Patates ve soğanda zam yolda!

Patates ve soğanda zam yolda!

Damien Comolli Fenerbahçe'den ayrılacak 2 ismi açıkladı

Damien Comolli Fenerbahçe'den ayrılacak 2 ismi açıkladı

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Çeçenistan lideri 5 yaşındaki rekortmen çocuğa araba hediye etti

Çeçenistan lideri 5 yaşındaki rekortmen çocuğa araba hediye etti

İlginizi Çekebilir

'Neden camide namaz kılmıyorsun?' sorusuna verdiği cevap olay oldu

'Neden camide namaz kılmıyorsun?' sorusuna verdiği cevap olay oldu

Polis, hem anneyle hem kızıyla ilişkiye girdi! Sonrası tam anlamıyla vahşet

Polis, hem anneyle hem kızıyla ilişkiye girdi! Sonrası tam anlamıyla vahşet

Efsanelere konu olan ejderha taşı Elazığ'da bulundu!

Efsanelere konu olan ejderha taşı Elazığ'da bulundu!

11 Kasım'da kıyamet kopacak demişti! Olmayınca bakın ne yaptı

11 Kasım'da kıyamet kopacak demişti! Olmayınca bakın ne yaptı

Düğünde tanıştı, evlenme vaadiyle kandırıp eve götürdü! Sonrası korkunç

Düğünde tanıştı, evlenme vaadiyle kandırıp eve götürdü! Sonrası korkunç

Okuyucu Yorumları 15 yorum
6 ay içerde yatmak bu kadar basit olmamalı. mahkeme şimdi de kadını atmalı 6 ay içeri.
İYİ Kİ BOŞANMA DAVASI AÇMIŞ YOKSA KADIN KADIN DEĞİL BİR ŞEYTAN ALLAH YARDIMCISI OLSUN
EE peki iftira atan kadın neden tutuklanmıyor, neden yargılanmıyor.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sapık karakola sığındı, iğrenç gerçek ortaya çıktı!

Sapık karakola sığındı, iğrenç gerçek ortaya çıktı!

Güzin Abla'dan tecavüze uğrayan kadına şok yanıt!

Güzin Abla'dan tecavüze uğrayan kadına şok yanıt!

Korkutan yangında mahsur kalan 5 çocuk kurtarıldı

Korkutan yangında mahsur kalan 5 çocuk kurtarıldı

Samsun'da feci ölüm! Günün en acı haberi

Samsun'da feci ölüm! Günün en acı haberi

Suriyeli 2 grup ilçeyi karıştırdı! Önce işyerinde sonra sokakta

Suriyeli 2 grup ilçeyi karıştırdı! Önce işyerinde sonra sokakta

Kar bir anda bastırdı, her yeri beyaza bürüdü! Turist akınına uğruyor

Kar bir anda bastırdı, her yeri beyaza bürüdü! Turist akınına uğruyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.