HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Boşanmak üzere olduğu eşini öldürmekle suçlanan Lesotho Başbakanı istifa edecek

Boşanmak üzere olduğu eşini öldürmekle suçlanan Lesotho Başbakanı istifa edecek

DÜNYA HABERLERİ  | 21.04.2020 07:05 | Son Güncelleme

Eski eşini, boşanmak üzere oldukları dönemde öldürmekle suçlanan Lesotho Başbakanı Thomas Thabane'nin istifa edeceği bildirildi.

Boşanmak üzere olduğu eşini öldürmekle suçlanan Lesotho Başbakanı istifa edecek

Afrika ülkesi Lesotho'da, koalisyondan oluşan hükümetin yayımladığı ortak açıklamada, Güney Afrikalı arabulucuların yardımlarıyla yapılan anlaşmanın ardından, hakkında cinayet iddiaları bulunan 80 yaşındaki Başbakan Thabane'nin derhal görevden ayrılacağı belirtildi.

Ülkede uzun zamandır istifa baskısıyla karşı karşıya olan Thabane'nin, görevinden "onurlu ve güvenli" bir şekilde ayrılacağı kaydedildi.

Thabane, iktidari elinde tutmak için cumartesi günü son bir girişimde bulunarak, ülkede demokrasi düzeni sağlanacak gerekçesiyle başkent Maseru sokaklarına ordu ve zırhlı araçları koydu.

Thomas Thabane'nin, 2017'de başbakan olarak göreve başlamasından iki gün önce boşanma sürecinde olduğu eşi Lipolelo Thabane, Maseru'daki evinin önünde ölü bulunmuştu.

Thabane'nin olaydan bir süre sonra evlendiği Maesaiah Thabane, 5 Şubat'ta polis tarafından Lipolelo Thabane'yi öldürmekle suçlanmıştı.

Eski eşinin ölümüyle hiçbir ilgisinin olmadığını savunan Başbakan Thabane, olayda dahli bulunduğuna ilişkin herhangi bir bulguya rastlanırsa istifa edeceğini belirtmişti.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kartal'da korkunç olay! Yanan otomobilden çıktı Kartal'da korkunç olay! Yanan otomobilden çıktı
Dünyada ölenlerin sayısı 170 bini aştıDünyada ölenlerin sayısı 170 bini aştı
Koronavirüsten korunmak için ellerinizi sıcak suyla yıkamayınKoronavirüsten korunmak için ellerinizi sıcak suyla yıkamayın
Anahtar Kelimeler:
Thomas Thabane Lesotho

En Çok Okunan Haberler

DSÖ'den korkutan koronavirüs açıklaması: En kötüsünü görmedik

DSÖ'den korkutan koronavirüs açıklaması: En kötüsünü görmedik

İçişleri Bakanlığı'ndan ek genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan ek genelge

Survivor'da kavga eden Barış ve Yasin için Acun'dan flaş karar

Survivor'da kavga eden Barış ve Yasin için Acun'dan flaş karar

Madagaskar Cumhurbaşkanı 'koronavirüs ilacını bulduk' dedi ve kameralar önünde içti

Madagaskar Cumhurbaşkanı 'koronavirüs ilacını bulduk' dedi ve kameralar önünde içti

ABD’de petrol sıfırın altında! Tarihte ilk

ABD’de petrol sıfırın altında! Tarihte ilk

Üniversite hastanelerine 14 bin 500 kadro

Üniversite hastanelerine 14 bin 500 kadro

İlginizi Çekebilir

Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı

Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı

Akılalmaz olay! Uçaktan eve obüs mermisi düştü: Ölü ve yaralılar var

Akılalmaz olay! Uçaktan eve obüs mermisi düştü: Ölü ve yaralılar var

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Bir şehirde daha kedi ve köpek eti tüketimi yasaklandı

Bir şehirde daha kedi ve köpek eti tüketimi yasaklandı

Yeni bir salgın başladı!

Yeni bir salgın başladı!

Diğer Haberler
Trump, koronavirüs nedeniyle ABD'ye göçü durduracak

Trump, koronavirüs nedeniyle ABD'ye göçü durduracak

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: Daha en kötüsünü görmedik

DSÖ'den korkutan koronavirüs açıklaması: En kötüsünü görmedik

Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 170 bini aştı

Dünyada ölenlerin sayısı 170 bini aştı

Bilim insanları koronavirüs taşıyıcısının hastalığı en fazla bulaştırdığı zaman dilimini belirledi

İşte koronavirüs taşıyıcısının hastalığı en fazla bulaştırdığı zaman dilimi

Dünya Sağlık Örgütü'nden ülkelere koronavirüs uyarısı!

Dünya Sağlık Örgütü'nden ülkelere koronavirüs uyarısı!

Koronavirüs ABD savunma sanayisinin de belini büktü

Koronavirüs ABD savunma sanayisinin de belini büktü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.