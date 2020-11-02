Boşanmasını bu şekilde kutladı! Sperm donörüyle hamile kalmıştı...

Anne olmak için sperm donörüne 10 bin sterlin harcayan kadın doğum yaptı. 2016 yılında eşinden boşanan ABD'li Katie Anne Collier adlı kadın, her zaman çocuk sahibi olmanın hayaliyle yaşadığını söyledi.

Boşandıktan sonra doğurganlık tedavisi için para biriktiren ve sperm donörü sayesinde 3. denemede hamile kalan Katie, 14 Temmuz'da 2 kilo 409 gram ağırlığında bir erkek bebek dünyaya getirdi.

Doğum sonrası yaptığı açıklama ile de dikkatleri üzerine çeken kadın, 'bu şekilde boşanmamı tekrar kutluyorum' dedi.