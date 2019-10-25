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Bosna Hersek-Hırvatistan arasında "umuda yolculuk"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 11:20 | Son Güncelleme

Bosna Hersek'in kuzeybatısındaki Bihac, Cazin, Velika Kladusa gibi sınır şehirlerine ulaşan çok sayıda göçmen, ormanlık ve dağlık bölgelerden Hırvatistan'a girmeye ve nihai hedefleri olan Batı Avrupa ülkeleri ulaşmaya çalışıyor - Bosna Hersek Sınır Polisi yetkilileriyle devriyeye katılan AA ekibi, yasa dışı yollardan AB ülkelerine girmeye çalışan onlarca göçmeni görüntüledi - Izacic Sınır Polisi Müdür Yardımcısı Daniel Trivunic: - "Yasa dışı geçiş teşebbüsleri ile her gün karşılaşıyoruz. İnsanların kimi zaman araç bagajlarında sınırı geçmeye çalıştıkları durumlar da oluyor"

BİHAC (AA) - VESNA BESİC - Bosna Hersek'in kuzeybatısındaki Bihac, Cazin, Velika Kladusa gibi sınır şehirlerine gelen farklı ülkelerden binlerce göçmen, ormanlık ve dağlık bölgelerden Hırvatistan'a girmeye ve nihai hedefleri olan Batı Avrupa ülkeleri ulaşmaya çalışıyor.

Umuda yolculuklarında yasa dışı yollardan AB üyesi Hırvatistan'a ve oradan da Batı Avrupa ülkelerine ulaşmak isteyen göçmenlerin büyük çoğunluğu ya sınırı geçemeden ya da geçtikten hemen sonra yakalanıyor.

Bosna Hersek Sınır Polisi görevlileriyle Hırvatistan sınırında devriyeye katılan AA ekibi, dağlık ve ormanlık alanlardan doğal sınırları geçmeye çalışan göçmenleri görüntüledi.

Özellikle Yunanistan-Kuzey Makedonya-Sırbistan-Hırvatistan güzergahını kapsayan Batı Balkan rotasının kapatılmasının ardından Bosna Hersek'te sıkışıp kalan düzensiz göçmenlerin sayılarının bir hayli artmasının ardından Bosna Hersek sınırlarındaki güvenlik önlemleri de artırıldı.

Izacic Sınır Polisi Müdür Yardımcısı Daniel Trivunic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düzensiz göçleri engellemek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Yasa dışı geçiş teşebbüsleri ile her gün karşılaşıyoruz. İnsanların kimi zaman araç bagajlarında sınırı geçmeye çalıştıkları durumlar da oluyor." dedi.

Binlerce kilometre yol geçip Bosna Hersek'e ulaşan göçmenlerin yorgun insanlar olduğunun altını çizen Trivunic, bu insanların büyük çoğunluğunun belgelerinin olmamasının ise büyük sorun teşkil ettiğini söyledi.

Bosna Hersek-Hırvatistan sınırının ormanlık ve dağlık olduğuna işaret eden Trivunic, "Bazıları telefonlarında bulunan harita uygulamalarını açıp orman yolunu takip etmeye çalışıyor. Bu noktada bizim de insan desteğine ihtiyacımız oluyor." diye konuştu.

- Göçmen kamplarının kapasiteleri doldu

Bu arada, Bosna Hersek'in kuzeybatısındaki Una-Sana Kantonu'nda bulunan dört göçmen kampının da kapasitelerinin dolu olduğu bildirildi.

Uluslararası Göç Örgütünden (IOM) Vladimir Mitkovski, Una-Sana Kantonu'nda bulunan dört kampta toplam 3 bin 200 göçmen kaldığını belirterek, bu insanların günlük gıda ve sağlık ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi.

Kamp kapasitelerinin dolduğunu aktaran Mitkovski, karmaşık bir siyasi yapıya sahip Bosna Hersek'in bir an önce bu duruma çözüm bulması çağrısında bulundu.

Öte yandan, bölgedeki kamplarda yaşanan aşırı yoğunluk nedeniyle temel insani ihtiyaçların karşılanamaması ve hijyenik bir ortam yaratılamaması da bulaşıcı hastalıkların artmasına neden oluyor.

Yetkililer, özellikle son bir aydır bölgedeki kamplara gelen her üç göçmenden birinin uyuz olduğunu ifade ediyor.

Bosna Hersek'i bir geçiş ülkesi olarak gören göçmenler, özellikle Hırvatistan sınırına yakın bölgelerde yoğunlaşırken, halen bölgede 5 binin üzerinde göçmen olduğu tahmin ediliyor.

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Bihaç bosna hersek göçmen krizi

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