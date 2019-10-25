Bosna Hersek-Hırvatistan arasında "umuda yolculuk"

Izacic Sınır Polisi Müdür Yardımcısı Daniel Trivunic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düzensiz göçleri engellemek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Yasa dışı geçiş teşebbüsleri ile her gün karşılaşıyoruz. İnsanların kimi zaman araç bagajlarında sınırı geçmeye çalıştıkları durumlar da oluyor." dedi.

Özellikle Yunanistan-Kuzey Makedonya-Sırbistan-Hırvatistan güzergahını kapsayan Batı Balkan rotasının kapatılmasının ardından Bosna Hersek'te sıkışıp kalan düzensiz göçmenlerin sayılarının bir hayli artmasının ardından Bosna Hersek sınırlarındaki güvenlik önlemleri de artırıldı.

Umuda yolculuklarında yasa dışı yollardan AB üyesi Hırvatistan'a ve oradan da Batı Avrupa ülkelerine ulaşmak isteyen göçmenlerin büyük çoğunluğu ya sınırı geçemeden ya da geçtikten hemen sonra yakalanıyor.

BİHAC (AA) - VESNA BESİC - Bosna Hersek'in kuzeybatısındaki Bihac, Cazin, Velika Kladusa gibi sınır şehirlerine gelen farklı ülkelerden binlerce göçmen, ormanlık ve dağlık bölgelerden Hırvatistan'a girmeye ve nihai hedefleri olan Batı Avrupa ülkeleri ulaşmaya çalışıyor.

Binlerce kilometre yol geçip Bosna Hersek'e ulaşan göçmenlerin yorgun insanlar olduğunun altını çizen Trivunic, bu insanların büyük çoğunluğunun belgelerinin olmamasının ise büyük sorun teşkil ettiğini söyledi.

Bosna Hersek-Hırvatistan sınırının ormanlık ve dağlık olduğuna işaret eden Trivunic, "Bazıları telefonlarında bulunan harita uygulamalarını açıp orman yolunu takip etmeye çalışıyor. Bu noktada bizim de insan desteğine ihtiyacımız oluyor." diye konuştu.

- Göçmen kamplarının kapasiteleri doldu

Bu arada, Bosna Hersek'in kuzeybatısındaki Una-Sana Kantonu'nda bulunan dört göçmen kampının da kapasitelerinin dolu olduğu bildirildi.

Uluslararası Göç Örgütünden (IOM) Vladimir Mitkovski, Una-Sana Kantonu'nda bulunan dört kampta toplam 3 bin 200 göçmen kaldığını belirterek, bu insanların günlük gıda ve sağlık ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi.

Kamp kapasitelerinin dolduğunu aktaran Mitkovski, karmaşık bir siyasi yapıya sahip Bosna Hersek'in bir an önce bu duruma çözüm bulması çağrısında bulundu.