Bosna Hersek'teki otogar, düzensiz göçmenlerin "geçici durağı" oldu

Almanya, İtalya, Belçika ve İngiltere gibi ülkelere gitmenin hayalini kuran göçmenler, yolculuklarına devam etmek için ilkbaharın gelmesini, ve karların erimesini bekliyor.

Afganistan, Fas, Cezayir, Pakistan gibi ülkelerden gelen düzensiz göçmenler için Bosna Hersek'teki bu otogar adeta geçici bir durak haline geldi.

TUZLA (AA) - VESNA BESİC - Batı Avrupa ülkelerine uzanan umut yolculuğundaki geçiş ülkelerinden biri olan Bosna Hersek'e gelen çok sayıda düzensiz göçmen, ağır kış şartlarında zorlu bir yaşam mücadelesi veriyor.

Bir aydır otogardaki çadırda kalan Pakistanlı Muhammed Hasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, buradaki koşulların çok zor olduğunu belirterek "Birçok sıkıntımız var. Ama en azından bize yiyecek ve giyecek veren insanlar var." dedi.

Ülkesinden bir yıl kadar önce yola çıktığını ve bir süre Türkiye, Yunanistan, Kuzey Makedonya ve Sırbistan'da da kaldığını anlatan Hasan, "Biz de insanız. İnsana yakışan şartlarda yaşamak bizim de hakkımız." ifadelerini kullandı.

Faslı Muhammed Amin de hayatına gelişmiş bir Batı Avrupa ülkesinde devam etmek istediğini belirterek "Bosna Hersek'te kalmak istemiyorum. Yaşadığımız şu yere bir bakın. Birinin burada kalmak isteyeceğini düşünebiliyor musunuz?" diye konuştu.

- Gönüllüler ile göçmenler arkadaş oluyor

Adeta çadırdan bir kampa dönüşen otogarda gönüllü olarak çalışan Tuzlalı gazeteci Senad Piric, gönüllüler olarak bu insanlara ellerinden geldiği kadar yardım etmeye çalıştıklarını ifade ederek "Gönüllüler ile göçmenler arkadaş oluyor. Onları kafeye ya da konsere götürüyoruz." dedi.