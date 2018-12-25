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Bosnalı subay Türkiye'de tedavi edilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 15:10 | Son Güncelleme

Türkiye mezunu teğmen Jasmin Dupovac, böbrek nakli olmak üzere Türkiye'ye gitti

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerinde (OSBIH) görev yapan Teğmen Jasmin Dupovac, Türkiye'de tedavi edilecek.

Böbrek nakli olması gereken Dupovac'ın tahlil sonuçları, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği koordinasyonunda ve Dışişleri Bakanlığının yardımı ile Sağlık Bakanlığına ulaştırılırken, masrafların tamamı Türkiye tarafından karşılanmak üzere Dupovac'ın ameliyatı için onay verildi.

Saraybosna'dan İstanbul'a giden Dupovac'ın böbrek nakli ameliyatı, Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılacak.

İstanbul'a hareketi öncesinde açıklama yapan Türkiye mezunu teğmen, hayatının üçte birini Türkiye'de geçirdiğini anımsatarak, "Eğer Bosna Hersek benim annem ise Türkiye de babamdır. Bosna Hersek'te böyle bir ameliyatın riskli olduğunu öğrendiğimde Türkiye'den yardım istedim." dedi.

Dupovac, yardımları için Türk halkına ve Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür etti.

Kardeşine böbreğini bağışlayan Zlatan Dupovac da kardeşi gibi kendisinin de uzun süre Türkiye'de kaldığını belirterek, "Türkiye her zaman ülkemize yardım etmeye hazır olduğunu gösterdi. Şimdi de aileme ve kardeşime yardım ediyor." ifadelerini kullandı.

Kuleli Askeri Lisesi ve Kara Harp Okulunda eğitim gören ve daha sonra ülkesine dönerek burada görev yapmaya başlayan 31 yaşındaki subaya, ağustos ayında böbrek rahatsızlığı teşhisi konmuş ve ailesinden birinin böbreğinin nakledilebileceği bildirilmişti.

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Bosna Hersek Silahlı kuvvetleri böbrek nakli Jasmin Dupovac Türkiye

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