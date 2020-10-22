Boşuna para verdik! Hiç yararı olmayan 9 kozmetik ürün

Bazen reklamlar bize oyun oynuyor. Markaların ürünlerini pazarlama karşısında gerçekten ihtiyacımız olmayan ürünleri satın alabiliyoruz ancak bazılarına hiç ihtiyacımız olamayabilir.
Ne kadar istersek isteyelim, saç kırılması sorununu çözebilecek kozmetik bir çare yok. Uygun etikete sahip serumlar ve balsamlar yalnızca görsel bir etki verir. İşe yarayan tek şey saç kesimi.
Başka bir efsane: İnsanların vücudunun farklı bölümleri için farklı kremlere ihtiyacı var. Yüzünüz özel bakım gerektirir, ancak çoğu durumda tüm vücudunuz için tek bir ürün kullanabilirsiniz. Tüm nemlendirici kremler ve losyonlar aynı şekilde çalışır ve bunları hem elleriniz hem de vücudunuz için kullanabilirsiniz.
Yağ bezleriniz yetersiz çalıştığında kepek adı verilen bir mantarın yayılması başlar. Sıradan bir şampuan bu sorundan kurtulmanıza yardımcı olamaz. Ayrıca kafa derisini kurutur. Eczaneden satın alabileceğiniz özel bir tıbbi şampuana ihtiyacınız var.
Temizleme sabunu tonerden daha etkilidir. Alkol içermez, cildinizi kurutmaz ve nötr pH seviyesine sahiptir.
Çoğu üretici, dudaklarınızı nemlendirmenin tek yolunun dudak kremi satın almak olduğunu iddia ediyor. Ancak burada "mükemmel, iyinin düşmanıdır" ilkesi işler. Bazı balzamlar size gerçekten yardımcı olabilir, ancak çoğu cildinizi kurutan alkol içerir. Uygun fiyatlı ve daha kullanışlı bir alternatif, kozmetik vazelin veya bir damla zeytin veya hindistancevizi yağıdır.
Duş jeli ortaya çıkmadan önce, tıraş kremi önemli bir amaca hizmet etti: saç köklerini yumuşattı ve tıraş bıçağının cilt üzerinde kolayca kaymasına yardımcı oldu. Ancak duş jelleri çok miktarda gliserol ve tıraş kreminden daha fazla nemlendirici madde içerdiğinden seçim oldukça açık.
Pek çok insan, bizi bir anda mükemmelleştirecek sihirli bir değnek olduğuna hâlâ inanma eğilimindedir. Ortadan kaldırmak istediğimiz efsanelerden biri selülit kreminin etkinliğidir. Şu anda, kalçadaki selülitle gerçekten savaşabilecek yalnızca iki şey var: aktif bir yaşam tarzı ve sağlıklı bir diyet. Ayrıca çeşitli masaj türlerini deneyebilir ve kan dolaşımını hızlandırdıkları için kese kullanabilirsiniz. Krem sadece cildi biraz yumuşatır ve kısa bir kozmetik etki verir.
Birkaç damla özel yağ kullanmak, düzgün bir manikür yaptırmanın mükemmel bir yolu gibi görünüyor. Bununla birlikte, bir kez emildiğinde, etki ortadan kalkar ve hiçbir faydası olmaz. Tırnaklarınıza gerçekten yardımcı olmak istiyorsanız kozmetik vazelin veya temel doğal yağları deneyin.
Maskelerin kesinlikle faydasız olduğunu söyleyemeyiz. Cildinizin özel bir gün için gerçekten daha iyi görünmesini sağlayabilirler. Ama aslında onlara ihtiyacınız yok. Birçoğu basitçe nemlendiricidir veya yağ emicidir ve aynı etkiyi basit bir krem kullanarak elde edebilirsiniz.
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