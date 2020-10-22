Boşuna para verdik! Hiç yararı olmayan 9 kozmetik ürün

Bazen reklamlar bize oyun oynuyor. Markaların ürünlerini pazarlama karşısında gerçekten ihtiyacımız olmayan ürünleri satın alabiliyoruz ancak bazılarına hiç ihtiyacımız olamayabilir.

YIPRANMIŞ SAÇ UÇLARI

Ne kadar istersek isteyelim, saç kırılması sorununu çözebilecek kozmetik bir çare yok. Uygun etikete sahip serumlar ve balsamlar yalnızca görsel bir etki verir. İşe yarayan tek şey saç kesimi.

EL KREMİ, AYAK KREMİ, VÜCUT LOSYONU

Başka bir efsane: İnsanların vücudunun farklı bölümleri için farklı kremlere ihtiyacı var. Yüzünüz özel bakım gerektirir, ancak çoğu durumda tüm vücudunuz için tek bir ürün kullanabilirsiniz. Tüm nemlendirici kremler ve losyonlar aynı şekilde çalışır ve bunları hem elleriniz hem de vücudunuz için kullanabilirsiniz.

KEPEK ŞAMPUANI

Yağ bezleriniz yetersiz çalıştığında kepek adı verilen bir mantarın yayılması başlar. Sıradan bir şampuan bu sorundan kurtulmanıza yardımcı olamaz. Ayrıca kafa derisini kurutur. Eczaneden satın alabileceğiniz özel bir tıbbi şampuana ihtiyacınız var.

YÜZ TONERİ

Temizleme sabunu tonerden daha etkilidir. Alkol içermez, cildinizi kurutmaz ve nötr pH seviyesine sahiptir.