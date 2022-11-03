Botları batırıp karada işkence yapıyorlar! İşte Yunanistan'ın 'Gölge ordusu'

Yunanistan'ın göçmenlere yönelik müdahalesi gündem düşmezken Atina yönetimi, göçmenlere yönelik tutumunu daha da ağırlaştırdı. Farklı milletten insanların bir araya gelmesiyle oluşturulan 'Gölge ordu', göçmenlerin botlarını batırıp işkence ediyor. Para ve pasaportları alınan göçmenler, daha sonra bu çete tarafından Türkiye sınırına atılıyor.

BOTLARINI BATIRIP KARADA İŞKENCE YAPIYORLAR

Yeni Şafak'ın haberine göre El-Cezire’nin yayınladığı fotoğraf, video ve tanık ifadeleri, farklı milletlere mensup maskeli birliklerin varlığını ortaya koydu. Gölge Ordu’nun deniz ve karada sınır bölgelerinde, mültecilere yönelik korkunç ihlalleri görüntülerle kanıtlandı. Maskeli güçler, denizde mültecilerin botlarını batırıyor, karada ise işkence ediyor.

FARKLI DİLLERİ KONUŞUYORLAR

Maskeli birliklerin denizin ortasında mültecileri katlettiğini kanıtlayan onlarca video ortaya çıktı. Ormanda gizlenen birlikler yakaladıkları göçmenlere korsan gibi işkence edip para ve pasaportlarını aldıktan sonra Türkiye sınırına atıyor. Görgü tanıkları maskeli birliklerde yer alan kişilerin Arapça dahil farklı dilleri konuştuğu bilgisini verdi. Yunan makamları, Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı’nın sessizliği nedeniyle Yunan sınırındaki kayıpların sayısı bilinmiyor.

VARLIĞI DAHA KABUL EDİLMEDİ

Yunan hükümeti şu ana kadar maskeli ordunun varlığını kabul etmedi. Ancak görüntüler, maskeli birliklerin Avrupa güvenlik servislerinin gözü önünde mültecileri taciz ettiğini gözler önüne serdi. Yunanistan’da muhalefet milletvekili ve eski Maliye Bakanı Yanis Varoufakis, Gölge Ordu’yu ortaya çıkaran El-Cezire’ye yaptığı açıklamada, Avrupa kurumları, AB, Yunan hükümeti ve diğer hükümetlerin insanlık suçu işlediğini belirtti.

Yunanistan 10 yılı aşkın zamandır taraf olduğu sözleşmelere aykırı şekilde, ülkesine ayak basan göçmenlerin çoğunu Meriç Nehri üzerinden Türkiye’ye geri gönderiyor. Yunan sınır güçleri bunu son yıllarda göçmenlerin kişilik haklarını zedelemek ve psikolojilerini bozmak maksadıyla yarı çıplak şekilde gerçekleştiriyor. İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre, Yunanistan 2020’den bu yana 14 bin 987’si kara sınırından olmak üzere 61 bin 737 göçmeni Türkiye’ye gönderdi. Geri itmeye maruz kalan 152 göçmen öldü, 200’ü ise yaralandı.



