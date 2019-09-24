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Botları su alan kaçak göçmenlerin kurtarılma anları kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2019 10:00 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Enez ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen, ancak yolculuk yaptıkları lastik botun su alması üzerine Sahil Güvenlik ekiplerine yardım çağrısında bulunan 39 kaçak göçmenin kurtarılma anları, cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

Ünsal YÜCEL/ENEZ (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Enez ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen, ancak yolculuk yaptıkları lastik botun su alması üzerine Sahil Güvenlik ekiplerine yardım çağrısında bulunan 39 kaçak göçmenin kurtarılma anları, cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

Perşembe günü, sabah saatlerinde Enez ilçesi sahili açıklarında, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan ve içerisinde çocuk ile kadınlarında bulunduğu lastik bot, su almaya başladı. Şiddetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle bazı kaçaklar denize düştü. Göçmenlerin yardım çağrısı üzerine harekete geçen Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, kısa sürede batmak üzere olan bota ulaştı. Ekipler, denize düşen kaçakları kendileri de suya girerek can simitleriyle Sahil Güvenlik botuna aldı. Can pazarının yaşandığı kurtarma anları ise cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

Enez Limanı'na çıkarılan 39 kaçak göçmenden boğulma tehlikesi geçiren, 3'ü çocuk 10 kişi, kaldırıldıkları hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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