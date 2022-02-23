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Botoks işleminin bilinmeyenleri nelerdir?

23.02.2022 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Botulinum toksini, botulinum bakterisi tarafından üretilir. Belirli tipteki sinirlerin hareketini büyük ölçüde bloke ederek bir nörotoksin görevi görür. Enjekte edilen kastaki sinir sinyalleri bloke edilerek uygulama alanında istenilen sonuçlara ulaşılır.

Botoks işleminin bilinmeyenleri nelerdir?

Botoks enjeksiyonları sonrasında sinir sinyallerinin bozulması nedeniyle etkilenen kaslar geçici olarak felç olur veya dondurulur. Bu sayede yüz bölgesindeki bazı kırışıklıklar yumuşatılabilir ve azaltılabilir. Botoks işleminin etkisi kişiden kişiye değişmekle birlikte 3 ila 6 ay arasında görülebilir.

Botoks birçok bölgeye uygulanabilir ayrıca bazı sağlık sorunlarının tedavisinde de tercih edilebilir. Sıklıkla botoks uygulamasının yapıldığı bölgeler ve kullanılan tedaviler ise; kaş arasında oluşan çizgiler, alın bölgesinde oluşan kırışıklar, ağız çevresi kırışıklıkları, boyun bölgesi kırışıklıkları, burun yan duvarlarında oluşan çizgiler, yaşlanma ifadeleri, aşırı terleme tedavisi, migren tedavisi, diş sıkma tedavisi olarak sıralabilir.

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Askeroğlu, botoks işleminin bilinmeyenleri sizler için anlatıyor.

MERAK EDİLEN BOTOKS UYGULAMALARI

Masseter botoks

Masseter kası çenenin yan tarafında bulunur ve vücuttaki en güçlü kastır. Bazı durumlarda masseter kası büyüyerek hoş olmayan bir görüntüye neden olabilir. Genellikle diş sıkma, gıcırdatma, sakız çiğneme ve sert et yeme nedeniyle oluşur. Bu rahatsızlıklar ve çene bölgesinin görünümünden rahatsız olanlar için ideal tedavi botoks uygulamasıdır.

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Botoks cerrahi müdahale gerektirmediği ve iyileşme süreci çok hızlı olduğu için güvenlidir. Kişi herhangi bir kızarıklık veya morluk olmadan günlük hayatına dönebilir. İşlem sonrası sağlık sorunlarınız ve ağrılarınız ortadan kalkacaktır. Aynı zamanda çene yapınız daha ince olacak ve uzamış oval bir yüze sahip olabilirsiniz. Uygulamadan sonra en sağlıklı görünüm bir hafta sonra ortaya çıkar.

Migren tedavisi

Genellikle kronik migren tedavisinde kullanılan botoks yöntemi bilinen en etkili ve güvenilir yöntemdir. Ağrının sıklıkla görüldüğü alın, şakak ya da ense bölgelerine botoks yöntemi uygulanır. Bu bölgelerdeki sinirin sıkışmasına sebep olan kaslar tespit edilerek etkisiz hale getirilir. 5-10 dakika süren bu tedavi yönteminin belirli aralıklarla tekrar edilmesi gerekebilir.

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Terleme tedavisi

Sıklıkla görülen el, ayak ve koltuk altı terlemesi için oldukça uygun bir yöntemdir. Hamile, emziren anne ve sinir hastalığı olan kişiler haricinde herkes için idealdir. Uygulama ise oldukça kolaydır. İşlem yapılacak bölge belirlenir ve lokal uyuşturucu krem sürülür. Uyuştuktan işlem yapılacak bölgeye ince uçlu iğneler ile botoks enjekte edilir. Kişiden kişiye değişmekle beraber bir seansın etkisi 6 aya kadar devam edebilir. Kişinin ihtiyacına göre 6 ayda bir botoks işlemi tekrarlanabilir.

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