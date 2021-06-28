Botoks nedir? Botoks sonrası bunlara dikkat!

Botoks, Botulinum adı verilen bir mikrobun toksininden elde edilmiş bir ilaçtır.

Daha önce tıpta kullanılan bir ilaçtır, fakat son zamanlarda estetikte kullanılmaya başlanmış ve insanlar bunu o şekilde öğrenmişlerdir. Ayrıca bir firmanın ilacının ismidir.

BOTOKS NEDEN YAPILIR?

Botoksun yaşı konusunda tereddüt edilmektedir. Bazen çok genç yaşlarda da botoks uygulanabilir. Kaşlarını çok fazla çatan birisinin yaşı 18'in üzerindeyse, o bölgeye botoks uygulanabilir.

Botoks, direkt çizgi onaran bir tedavi değil, hareketi durduran bir tedavidir.

Bir kişi çok fazla mimik yapıyorsa ve o mimiklerle yüzde çizgiler ortaya çıkıyorsa, o zaman botoks uygulanabilir.

BOTOKS YAPILDIKTAN SONRA NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR?

Botoks yapıldıktan sonra, o gün hiç spor yapılmaması gerekir. Botoks yapılan bölge ovuşturulmamalı, baş eğilmemeli, antibiyotik alınmamalıdır.

Antibiyotik kullanımı, botoksun etkisini azaltabilir. Botoks yaptırdıktan sonra bunlara dikkat edilmelidir.

BOTOKS HANGİ BÖLGELERE YAPILABİLİR?

Botoks, en fazla yüzün üst kısmına yapılmaktadır. Kaz ayağı denilen göz kenarlarına, kaş çatıldığı zaman oluşan çizgilere, alın bölgesine en çok uygulanmaktadır.

Yüzde asimetri varsa burnun iki yanına yapılabilir. Tavşan çizgisi adı verilen çizgiler gülünce oluşuyorsa, o bölgelere yapılmaktadır. Dudaklarda sigara çizgisi adı verilen ince çizgilere uygulanabilir. Ayrıca yüzdeki hüzün ifadesini veren çene etrafındaki çizgilerin giderilmesi için yapılabilir.

Yüzün konturunu düzeltmek için uygulanabilir. Yüzde şekil bozukluğu varsa yapılabilir. Burun ucuna uygulanıp, burun ucu kaldırılabilir. Geniş burunlu olan birisinin, burnunun yanlarına yapılabilir.

Boyun bölgesine ve bundan başka terlemeye çok iyi geldiği için koltuk altlarına, avuç içlerine ve ayak tabanlarına uygulanabilmektedir.

KİMLER BOTOKS YAPTIRAMAZ?

Botoks, ilaç olarak kullanıldığı için, bazen nörolojik hastalarda ve çocuklarda bile kullanılabilir. Bunun için estetikte kullanılan 50-60 ünitelik botoksun hiçbir zararı yoktur. Herkes botoks yaptırabilir.

Kanser tedavisi gören hastalarda bile botoks uygulanabilir, sağlıklarına hiçbir zararı yoktur.

BOTOKSUN YAN ETKİLERİ VAR MIDIR?

Botoksun kalıcı bir yan etkisi yoktur. Ama iyi yapılmazsa veya anatomiyi iyi bilmeyen uzman kişiler yaptığı zaman, bazı hasarlar olabilir.

Bunlardan en çok görülenler, göz kapağı düşmeleridir. Göz kapağı düştüğü zaman, 3-4 ay göz tam açılamaz.

Botoks yaparken anatomiyi iyi bilmek gerekir. Botoks yaptıran kişilerin de, doktorlarını çok iyi seçmesi gerekmektedir. Çünkü yüzde kaymalar olabilmektedir. Güzel tarafı ise 4 aylık bir süre sonunda bu kaymalar geri alınabilir.

BOTOKS YÜZ İFADESİNİ ETKİLER Mİ?

Botoks yüz ifadesini değiştirmez. Değiştirmesi için düzgün yapılmaması gerekir. Eğer düzgün yapılırsa, ifade değişikliğine neden olmaz, sadece daha canlı bir bakış elde edilir.

Ama yapan kişinin kasları çok iyi bilmesi gerekir. Aksi takdirde kaşların ortasından aşağı düşme, kaşların tamamının alta doğru inmesi, kötü bakışlar veya kaşların yukarı doğru çıkması gibi bir takım sorunlar olabilir.

BOTOKS HANGİ SIKLIKTA YAPITIRILABİLİR?

Botoks yapıldıktan sonra bir kere kontrol yapılır. Çünkü bazı kaslar çok kuvvetli olabilir, o kuvvetli kaslara yapılan normal doz yetmeyebilir ve ona biraz daha takviye yapılabilir.

ayda hareket artık geri dönmüş olur. Tekrardan eski haline gelmesin diye, o aydan itibaren yeniden uygulanması gerekir. Ciddi kırışıklıkları olan kişilerde de, uygulamaların aralarını çok fazla açmamak gerekir.

6 ay kullanımı uzun bir süredir. Orta yaşlı ve devamlı mimiklerle konuşan kişilerde 4 ayda bir yapılması gerekir.

BOTOKS YAPILIRKEN ACI HİSSEDİLİR Mİ?

Botoks yapılırken acı duymamak gerekir, çünkü çok küçük iğnelerle yapılmaktadır.

Yine de öncesinde uyuşturucu bir krem sürülebilir. Dikkatli yapılırsa hastalar acı hissetmez.

BOTOKS YAPTIRMAK İÇİN NASIL KARAR VERİLİR?

İnsanlar eğer kararlarını çizgilerine göre veriyorsa bu sağlıklı bir karardır. Psikolojik olarak bazı sorunları olan insanlar, eskiden alışverişe çıkarlardı, şimdi ise kendilerini doktora atmaktadırlar.

Hiçbir problemleri olmadığı halde gelebilirler. İşte o zaman doktorun o insanları yönlendirmesi, sorunlarını dinlemesi lazımdır. Bu işlerle uğraşan her doktorun, psikolog gibi o hastalara eğilmesi lazımdır.

BOTOKSUN ETKİSİ GEÇİNCE UYGULANAN BÖLGEDE DEFORMASYON OLUR MU?

Botoks gittikten sonra daha kötü olmak gibi bir durum söz konusu değildir. Botoks eğer peş peşe yaptırılırsa, vücut dokuları tamir eder.

Dolayısıyla siz botoksa başladığınız halinizden daha kötü olmazsınız.

YANLIŞ UYGULANAN BOTOKS DÜZELTİLEBİLİR Mİ?

Botoks ehil ellerde yapılmadığı zaman çok fazla yan etkileri olabilir. Bunlardan birisi göz kapağı düşmesidir.

Alt yüzlerde yapılan botokslarda çok dikkatli olunması lazımdır. Anatomi çok iyi bilinmelidir. Dudakta, ağızda ve yüzde kaymalar olabilir.

Şaşkın bakışlar, yukarıya kalkmış kaşlar hep yanlış uygulamalarla oluşan şeylerdir. Bunlardan bazıları düzeltilebilir, bazılarının düzeltilmesi mümkün değildir.

Fakat bu hasarlar kalıcı değildir. Botoksun etkisi geçmeye başladığı zaman bu hasarlar da yavaş yavaş ortadan kalkar. Örneğin; yukarı kalkmış bir kaş düzeltilebilir ama aşağı inmiş kaşı düzeltmek mümkün değildir. Kaymış bir ağzın birazı düzeltilebilir.

