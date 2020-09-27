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Botoks sonrası hayatını kaybetmişti! Yeni gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2020 17:34 | Son Güncelleme

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde geçirdiği botoks operasyonunun ardından fenalaşarak hayatını kaybeden Kübra Boyraz’ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Pratisyen Doktor Öner Ö., İzmir’de teslim oldu.

Botoks sonrası hayatını kaybetmişti! Yeni gelişme

Olay, 21 Eylül'de Beylikdüzü'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kübra Boyraz, bir güzellik merkezindeki botoks operasyonunun ardından fenalaşınca güzellik merkezi çalışanı tarafından evine götürüldü. Kapıyı açan babası Mehmet Boyraz'ın, kızına ne olduğu sorması üzerine, güzellik merkezin çalışanı tansiyonunun düştüğünün söyledi.

Evde bir gün sonra tekrar fenalaşan Kübra Boyraz, 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Kübra Boyraz, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Boyraz, memleketi Malatya’da toprağa verildi. Başlatılan soruşturma kapsamında, olayla ilgili olduğu tespit edilen ve gözaltına alınan daha sonra da serbest bırakılan 5 kişiden biri olan Erdal D. savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı, tutuklanıp cezaevine gönderildi.

TESLİM OLDU

Serbest bırakıldıktan sonra hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılan doktor Öner Ö.’nün de avukatıyla birlikte öğle saatlerinde avukatıyla birlikte Karşıyaka Merkez Polis Amirliği’ne giderek teslim olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından Öner Ö.’nün, adliyeye sevk edildiği belirtildi.

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