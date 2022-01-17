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Boyanan kıyafetlerinizi kendi rengine döndürmeniz mümkün!

17.01.2022 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ev işlerinde acemiyseniz çamaşır makinesinde renkliler ve beyazları aynı anda yıkamış olabilirsiniz. Bu da en sevdiğiniz açık renkli kıyafetlerin boyanmasına yol açabilir. Peki, boyanan kıyafetleri tekrar eski rengine döndürmek mümkün mü? Evet, bazı yöntemlerle boyanan çamaşırları eski rengine döndürebilirsiniz. İşte detaylar!

Boyanan kıyafetlerinizi kendi rengine döndürmeniz mümkün!

Lacivert, siyah gibi çok koyu renkli çamaşırlar ile açık renkli çamaşırları birbirinden ayırmanız gerekiyor. Ancak renkliler ve beyazları birlikte yıkamış veya renkli çamaşırların arasında yanlışlıkla beyaz çamaşır unutmuş olabilirsiniz. Üzülmeyin, çözümü zor da olsa boyanan kıyafetlerinizi bazı yöntemler kullanarak kurtarmanız imkansız değil. Boyanan kıyafetlerinizi kurtaracak öneriler ile karşınızdayız…

BOYANAN KIYAFETLERİNİZİ TEKRAR YIKAYIN

Çamaşır makinesinden çıkardığınız beyaz kıyafetlerin boyandığını fark ettiyseniz kıyafetleriniz kurumadan hemen tekrar yıkamalısınız. Çünkü kuruyan çamaşır, rengi içine çekmiş olur. Çamaşır kurumuş haldeyse bile lekelenen bölgeyi nemlendirin ve tekrar yıkayın. Çünkü kuruyan kıyafetteki lekeler kalıcı hale gelir. Yıkama esnasında iyi markalı bir toz deterjan tercih edin ve makineyi en uzun programda çalıştırın.

BOYANAN KIYAFETLERİNİZİ DETERJANLI SUDA BEKLETİN

Kaliteli bir toz deterjanı ılık suyla birlikte köpürtün, boyanan çamaşırı suyun içinde belirli bir süre bekletin. Burada önemli olan boyanan çamaşırın yıkama talimatlarına uymak. Kumaşın kaç derecede yıkanması gerektiğini ve sıcak suda ne kadar süre kalabileceğini buradan öğrenin. Eğer etiketinde bulunan yıkama talimatlarına uymazsanız çamaşırın yapısı ve kumaşında bozulmalar olabilir.

AYNI RENK ÇAMAŞIRLAR İLE BİRLİKTE TEKRAR YIKAYIN

Eğer diğer işlemlerden sonuç alamadıysanız, bu işlemi denemenizde fayda var. Boyanan kıyafeti kendi rengindeki çamaşırlarla birlikte tekrar yıkayın. Bu işlemi yaparken yine kaliteli bir toz deterjan kullanın, yıkama talimatında izin verilen en yüksek derecede ve en uzun programda yıkayın.

LEKE ÇIKARICI UYGULAYIN

Diğer işlemleri denediniz ve hala sonuç alamadıysanız iyi bir leke çıkarıcıdan yardım alın. Boyanan kıyafetin üzerine leke çıkarıcıyı dökün ve uygun derecede en uzun programda yıkayın. Bu işlemi yaparken, leke çıkarıcının üstünde yazan talimatları uygulayın.

SON ÇARE OLARAK KURU TEMİZLEME SIVISI UYGULAYIN

Tüm işlemleri denemenize rağmen sonuç alamadıysanız son ve en başarılı yöntem; kuru temizleme sıvısı. Bu sıvılar profesyonel leke çıkarma özelliğine sahip olduğu için oldukça başarılı bir performans gösteriyor. Ancak çok etkili olan kuru temizleme sıvısını uygularken; cildinizin ve çamaşırın zarar görmemesi için dikkatli olmalısınız.


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