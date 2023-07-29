Böyle canilik görülmedi! 6 yaşındaki oğlunu aç ve susuz bir şekilde kıyafet dolabına kilitledi... Her yer idrarla ıslanmıştı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Arizona eyaletinde yaşayan 29 yaşındaki anne Elizabeth Archibeque 6 yaşındaki Deshaun Martinez isimli oğlunu ve 7 yaşındaki kardeşini bir ay boyunca günde 16 saat bir kıyafet dolabına kapatıyordu. Çocuklarını aç bırakan annenin küçük oğlu hayatını kaybedince gerçek ortaya çıktı. Polis ekipleri olay yerine geldiğinde baba Anthony Martinez ve anne Elizabeth Archibeque’in 7 yaşındaki oğullarının yetersiz beslenme nedeniyle kemiklerinin sırtından dışarı çıktığını ve kaburgalarının deriden göründüğü ifade edildi. Aynı zamanda çocukların kilitlendiği dolaptan yoğun bir idrar kokusunun geldiği söylendi. Çiftin 4 ve 2 yaşlarındaki iki kızı apartmanda sağlıklı bulundu.

KAYINVALİDESİ VE KOCASINI SUÇLADI

Oğullarının kendilerinden gizli bir şekilde yemek çaldığını söyleyerek dolaba kilitleme cezası verdiğini ifade eden anne Elizabeth Archibeque mahkemede kayınvalide ve kocasını suçladı. Archibeque birinci derece cinayet ve çocuk istismarından suçlanarak müebbet hapis cezasına çarptırıldı.