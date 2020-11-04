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'Böyle daha mutluyum' diyerek değişimini gözler önüne serdi

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Gym Gamer Girl, lakaplı dövme modeli tüm vücudunu dövmelerle kaplamadan önce nasıl göründüğünü gösteren bir fotoğraf paylaştı.

'Böyle daha mutluyum' diyerek değişimini gözler önüne serdi

Gym Gamer Girl kullanıcı adlı Twitch kullanıcısı, tüm vücudunu dövmelerle kaplamadan önce nasıl göründüğünü gösteren bir fotoğraf paylaştı. 370 binden fazla takipçisi olan genç kadın, eskiden hiç arkadaşı olmadığı için dövmelere ilgi duymaya başladığını söyledi.

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Teselliyi video oyunlarında ve dövmelerde bulan Gym Gamer Girl, "Birçoğunuz bana 'daha önce nasıl görünüyordun?' diye soruyordunuz. İşte yanıtı. O zamanlar çok kötü bir zaman geçirdim ve hiçbir şeyim olmadı. Genç bir kız olarak sivilcelerim çok kötüydü, hiç arkadaşım olma ve her zaman dışlandım." dedi.

Kendini “dışarıda model, içeride inek” olarak tanımlayan Gym Gamer Girl, dövme yaptırmaya başlamadan önce çok yalnız hissettiğini söyledi. Artık daha mutlu olduğunu söyleyen genç kadın, “şimdi her zamankinden daha iyiyim” diyor.

GYM GAMER GİRL: 'BAĞIMSIZIM, ÖZÜGÜRÜM...'

Sivilceli halini de paylaşan Gym Gamer Girl, "Bağımsızım, özgürüm ve hayatımı istediğim gibi yaşıyorum!" Dedi. Modelin bu paylaşımına takipçileri beğeni yağdırdı. Bir takipçisi, "Başkalarının ne düşündüğü önemli değil. Dövmelerin çok güzel" yazarak, kadına destek oldu.

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