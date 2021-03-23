Böyle intikam görülmedi! Artık penisini kullanamayacak

Uganda'nın Bugweri Bölgesi'nde uzun zamandır aldatıldığını düşünen kadın, eşinin penisini ısırarak, ''böyle intikam görülmedi'' dedirtti.

38 yaşındaki Asifa Nakagolo, uzun zamandır kendisini aldattığını bildiği eşini cezalandırmaya karar vererek penisini ısırdı. Isırdığı bölgede dokunun 'ölmesi' nedeniyle Bashir adındaki adam artık seks yapamayacak ve tuvaletini kataterle yapacak. İddiaya göre 40 yaşındaki adam eski eşiyle görüşmeye başlamıştı.

HALA TEDAVİ GÖRÜYOR

Saldırıdan hemen sonra komşuları tarafından hastaneye kaldırılan adam şok edici yaralanma nedeniyle hala tedavi görüyor.

Mukaire'i tedavi eden doktor ''hayatının geri kalanında seks yapamayacak''diyor ve ekliyor: ''Aldığı yaralanmalara göre bundan sonra hayatının geri kalanında bir kateter yoluyla idrarını yapacak."

Asifa Nakagolo ise tüm bu olanlardan sonra kayıplara karıştı.

