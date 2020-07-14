Böyle köpek balığı daha önce görmediniz!

Mavi suların en tehlikeli canlıları arasında bulunan köpek balığını hiç böyle görmediniz! Küçük balıkların ağzına girerek dişlerini temizlediği köpek balığı, bir süre sonra yanına yaklaşan dalgıca da kendisini sevdirdi. İşte o şaşırtan anlar...

