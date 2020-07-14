HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Böyle köpek balığı daha önce görmediniz!

Böyle köpek balığı daha önce görmediniz!

İLGİNÇ HABERLER  | 14.07.2020 18:00 | Son Güncelleme

Öldürücü dişleriyle ünlenen köpek balığının sevecen halini görünce çok şaşıracaksınız. Ağzını temizleyen balıklara müsaade eden ve kendini sevdiren köpek balığı görenleri hayrete düşürüyor.

Mavi suların en tehlikeli canlıları arasında bulunan köpek balığını hiç böyle görmediniz! Küçük balıkların ağzına girerek dişlerini temizlediği köpek balığı, bir süre sonra yanına yaklaşan dalgıca da kendisini sevdirdi. İşte o şaşırtan anlar...

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Kahkahaya boğan anlar! Arkasında eşi olduğunu fark etmeyince...Kahkahaya boğan anlar! Arkasında eşi olduğunu fark etmeyince...
ÖSYM fotoğraf değiştirme nereden yapılır? ÖSYM fotoğraf değiştirme nereden yapılır?

En Çok Okunan Haberler

Rusya: İdlib'de Türk askeri ile yapılan devriyeye saldırı düzenlendi!

Rusya: İdlib'de Türk askeri ile yapılan devriyeye saldırı düzenlendi!

Cemal Can'ın babasından olay hareket! Sosyal medyaya damga vurdu

Cemal Can'ın babasından olay hareket! Sosyal medyaya damga vurdu

Bakan Varank: 3-4 gün boyunca hastanede belimde silahla dolaştım

Bakan Varank: 3-4 gün boyunca hastanede belimde silahla dolaştım

Genç avukatın kahreden ölümü

Genç avukatın kahreden ölümü

Öpüşürken paylaştı! Beğeni yağdı

Öpüşürken paylaştı! Beğeni yağdı

CHP'nin Ayasofya açıklamasına AK Parti'den çok sert tepki

CHP'nin Ayasofya açıklamasına AK Parti'den çok sert tepki

İlginizi Çekebilir

Netflix'te mutlaka izlemeniz gereken gerilim filmleri

Netflix'te mutlaka izlemeniz gereken gerilim filmleri

'Yamyam' çekirge kendi türünü yerken böyle görüntülendi

'Yamyam' çekirge kendi türünü yerken böyle görüntülendi

Narkoz etkisindeki yaşlı adamın yaptığı sosyal medyada olay oldu

Narkoz etkisindeki yaşlı adamın yaptığı sosyal medyada olay oldu

Mia Khalifa porno sektöründe geçirdiği travma dolu 3 ayı anlattı

Mia Khalifa porno sektöründe geçirdiği travma dolu 3 ayı anlattı

Araştırma: Dünyanın sonu bu yıl gelecek

Araştırma: Dünyanın sonu bu yıl gelecek

Diğer Haberler
Kahkahaya boğan anlar! Arkasında eşi olduğunu fark etmeyince...

Kahkahaya boğan anlar! Arkasında eşi olduğunu fark etmeyince...

Karakola dalan inek panik yarattı!

Karakola dalan inek panik yarattı!

Köpeklerden insanlara büyük ders!

Köpeklerden insanlara büyük ders!

50 metrelik uçurumda mahsur kalan keçiyi kucağında kurtardı

Uçurumda mahsur kaldı, böyle kurtarıldı

İstanbul’da taksici terörü! 2 yumrukla yere serdi

İstanbul’da taksici terörü! 2 yumrukla nakavt etti

Kardeşiyle kavga eden dev goril koronavirüs testine gitti

Kardeşiyle kavga eden dev goril koronavirüs testine gitti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.