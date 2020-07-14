Böyle köpek balığı daha önce görmediniz!

Mavi sular\u0131n en tehlikeli canl\u0131lar\u0131 aras\u0131nda bulunan k\u00f6pek bal\u0131\u011f\u0131n\u0131 hi\u00e7 b\u00f6yle g\u00f6rmediniz! K\u00fc\u00e7\u00fck bal\u0131klar\u0131n a\u011fz\u0131na girerek di\u015flerini temizledi\u011fi k\u00f6pek bal\u0131\u011f\u0131, bir s\u00fcre sonra yan\u0131na yakla\u015fan dalg\u0131ca da kendisini sevdirdi. \u0130\u015fte o \u015fa\u015f\u0131rtan anlar...G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Limitini kendin belirleyebildi\u011fin MaxiPara KartKahkahaya bo\u011fan anlar! Arkas\u0131nda e\u015fi oldu\u011funu fark etmeyince...\u00d6SYM foto\u011fraf de\u011fi\u015ftirme nereden yap\u0131l\u0131r?