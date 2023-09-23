Böyle sadakat testi ne görüldü ne de duyuldu! Düğünden dakikalar önce gelinin kız kardeşlerin damadın önünde twerk yaptı

Gelinin kız kardeşleri düğüne dakikalar kala kız kardeşleriyle nişanlı olan bir adamın ' aldatıp aldatmayacağını' görmek için onun üzerinde twerk yaptığı anları paylaştı. Sosyal medyada yayılmaya başlayan çılgın sadakat testinin görüntüsünde yerde uzanan bir adama evleneceği kadının iki kız kardeşinin twerk yaptığı anlar yer aldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Bir Reddit kullanıcısı tarafından paylaşılan ve Namibya'da çekildiği iddia edilen görüntüler 7.8 milyon izlenmeye ulaşarak sosyal medyada viral olmayı başardı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Namibya'da evli erkek sayısı 0" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Evliliği bitirmek için mücadele ediyor" yorumunu ekledi.