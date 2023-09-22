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    4. Ortadan ikiye bölünmüş diliyle böyle yemek yedi! Görüntüler sosyal medyada gündem yaratmayı başardı

    Ortadan ikiye bölünmüş diliyle böyle yemek yedi! Görüntüler sosyal medyada gündem yaratmayı başardı

    22.09.2023 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Vücut modifikasyonlarıyla tanınan dövme sanatçısı Vii Duquette, bir çatal dolusu hazır erişte yerken ortadan ikiye bölünmüş dilini gösterdi. O anları kaydederek TikTok'tan paylaşan Duquette'nin paylaşımı kısa sürede viral olmayı başardı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Duquette'nin dilinin hareket etme şekline inanamadığını söyledi.

    Vücudunun büyük bir bölümü dövmelerle kaplı olan ve vücut modifikasyonları sayesinde kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Vii Duquette, hazır erişte yediği anları sosyal medyadan paylaştı. Son derece sıradan olan eylem Duquette'nin bölünmüş diliyle son derece ilginç bir hale geldi.

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    Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde yaşayan Vii Duquette, dilini merkezinden olmak üzere ortadan ikiye kestikten sonra iki tarafı da farklı yerlere hareket ettirmesiyle sosyal medyanın ilgisini çekti. 243 binden fazla beğeniye ulaşan gönderisine fenomen isim "Erişteyi yemek artık çok eğlenceli" notunu ekledi.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Duquette'nin bölünmüş dilini görüdkten sonra şaşkınlığını gizleyemedi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu gördüğüm en derin bölünmelerden biri" yorumunu yaptı. Bir diğeri ise, "Gerçekten bu gördüğüm şeye hazır değildim" yorumunu ekledi.

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    sosyal medya Dil dövme modifikasyon

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