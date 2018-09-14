Olaydan bir süre önce Smart ailesinin evinde onarım işi yapan pedofili Brian David Mitchell, küçük kız Elizabeth Smart'ı gördü.

Böyle sapıklık görülmedi! Her satırı iğrenç

1 / 21 14 yaşında olan Elizabeth Smart'ı kaçırmayı planlayan saldırgan, bir gece ailenin Utah, Salt Lake City'deki evine geldi.

2 / 21 Açık olan mutfak camından eve giren Mitchell, elindeki bıçakla küçük kızın odasına girdi.

3 / 21 Zorla dışarı çıkarılan kurban, dağdaki bir kampa götürüldü.

4 / 21 Sonrası ise kelimenin gerçek anlamıyla bir cehennemdi.

5 / 21 Mitchell ve karısı Wanda, dokuz ay boyunca Elizabeth Smart'a tecavüz etti.

6 / 21 Cinsel istismarın yanı sıra küçük kıza zihinsel şiddet de uygulandı.

7 / 21 Bunlardan birisi, Elizabeth'e zorla alkol içirilmesiydi. Bir mormon olan küçük kız, inancı gereği içki kullanmıyordu.

8 / 21 Sapkın adam, ayrıca kendi yazdığı kutsal kitapları okuyarak sürekli küçük kıza işkence etti.

9 / 21 Günümüzde 30 yaşında Smart, bugünlerde yeniden ABD'nin gündeminde.

10 / 21 Onu kaçıranlardan 64 yaşındaki Wanda Barzee, 15 yıl hapis yattıktan sonra haftaya serbest kalacak.

11 / 21 Smart şimdi Barzee'nin de onu kaçıran Mitchell kadar suçlu olduğunu duyurmaya çalışıyor.

12 / 21 Utah adliyesinde kameralar karşısına geçen Smart, yaşadığı kabusun detaylarını anlattı.

13 / 21 "Kocası bana tecavüz ederken o yanımda oturmayı tercih etti.

14 / 21 Kocasını tecavüz esnasında cesaretlendiriyordu.

15 / 21 Bana hiçbir zaman bana yardımcı olmadı.

16 / 21 Hatta bana kölesiymişim gibi davrandı.

17 / 21 Onun hapisten çıkmasına nasıl izin veriliyor."

18 / 21 Elizabeth Smart, bugün kendi adıyla kurduğu vakıfla kaçırılmış, şiddet görmüş çocuklar için çaba gösteriyor.

19 / 21 Kabus öyküsü, 2003 yılında The Elizabeth Smart Story adıyla film haline de getirildi.

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