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Böyle sapıklık görülmedi! Her satırı iğrenç

DÜNYA HABERLERİ  | 14.09.2018 20:07 | Son Güncelleme

ABD'de en çok konuşulan kaçırılma hikayeleri arasında yer alan olayın başladığı tarih, 4 Haziran 2002 gecesiydi.

Olaydan bir süre önce Smart ailesinin evinde onarım işi yapan pedofili Brian David Mitchell, küçük kız Elizabeth Smart'ı gördü.

Böyle sapıklık görülmedi! Her satırı iğrenç

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14 yaşında olan Elizabeth Smart'ı kaçırmayı planlayan saldırgan, bir gece ailenin Utah, Salt Lake City'deki evine geldi.
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Açık olan mutfak camından eve giren Mitchell, elindeki bıçakla küçük kızın odasına girdi.
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Zorla dışarı çıkarılan kurban, dağdaki bir kampa götürüldü.
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Sonrası ise kelimenin gerçek anlamıyla bir cehennemdi.
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Mitchell ve karısı Wanda, dokuz ay boyunca Elizabeth Smart'a tecavüz etti.
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Cinsel istismarın yanı sıra küçük kıza zihinsel şiddet de uygulandı.
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Bunlardan birisi, Elizabeth'e zorla alkol içirilmesiydi. Bir mormon olan küçük kız, inancı gereği içki kullanmıyordu.
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Sapkın adam, ayrıca kendi yazdığı kutsal kitapları okuyarak sürekli küçük kıza işkence etti.
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Günümüzde 30 yaşında Smart, bugünlerde yeniden ABD'nin gündeminde.
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Onu kaçıranlardan 64 yaşındaki Wanda Barzee, 15 yıl hapis yattıktan sonra haftaya serbest kalacak.
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Smart şimdi Barzee'nin de onu kaçıran Mitchell kadar suçlu olduğunu duyurmaya çalışıyor.
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Utah adliyesinde kameralar karşısına geçen Smart, yaşadığı kabusun detaylarını anlattı.
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"Kocası bana tecavüz ederken o yanımda oturmayı tercih etti.
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Kocasını tecavüz esnasında cesaretlendiriyordu.
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Bana hiçbir zaman bana yardımcı olmadı.
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Hatta bana kölesiymişim gibi davrandı.
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Onun hapisten çıkmasına nasıl izin veriliyor."
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Elizabeth Smart, bugün kendi adıyla kurduğu vakıfla kaçırılmış, şiddet görmüş çocuklar için çaba gösteriyor.
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Kabus öyküsü, 2003 yılında The Elizabeth Smart Story adıyla film haline de getirildi.
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Anahtar Kelimeler:
ABD Brian David Mitchell tecavüz işkence Sapık

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