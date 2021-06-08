Böylesi görülmedi! 42 yıl önce garaja koyuldu, bir kere bile dışarı çıkartılmadı

Trabzon’un Şalpazarı ilçesindeki Geyikli mahallesinde yaşayan Muhammet Gören (81), 1975 yılında sıfır kilometrede bir kamyonet satın aldı. Şoförlüğü olan yeğeni ile yaylaya göç edenlerin eşyasını taşıyan, yaylalarda sebze ve meyve satan Gören, bir süre sonra yolların bozuk olması ve yeğeninin başka bir işe girmesi nedeniyle kamyoneti taş duvarlarla örülü bir garaja çekti. Şoförlüğü olmayan çocuklarının kaza yapmasından endişe duyarak kamyoneti garaja kilitleyen Gören, 11 yıl önce hayatını kaybetti. 9 bin 398 kilometrede garaja çekilerek, yol seviyesinin düşürülmesi nedeniyle garajdan çıkartılamayan kamyonet 42 yıldır bulunduğu garajda hapis kaldı. Şehir dışında yaşadıkları için 42 yıldır toz içinde kalan kamyonet ile ilgilenemeyen Muhammet Gören’in oğulları kamyoneti antika olarak satmak istiyor.

Muhammet Hacı Gören’in oğlu Bayram Gören, kamyoneti antika olarak satmayı planladıklarını belirterek "5 kardeşiz. Arabamız 1975 model. Bu araba ile babam 4 yıl boyunca yazları Kadırga, Sisdağı ve Alaca Yaylasına sebze götürüp satılıyordu. O zamanlar arabayı halamın oğlu kullanıyordu daha sonra kendisi devlet dairesine girmişti, kardeşlerimin de şoförlüğü yoktu. Rahmetli babamda yollarımız bozuk olduğu için arabayı 1979 yılında buraya bıraktı. O zamandan beri de araba burada. Yani 40 yılı aşkındır burada duruyor. Bakımını yapıyorduk son zamanlarda bakımından da vazgeçtik dolayısıyla burada kaldı. Şu an hepimizin arabası olduğu için buna pek gerek duymadık. Baba yadigarı olarakta satmayı bilmiyorum düşünebilir miyiz. Alıcı çıksa belki satabiliriz. Tamirat yapılmadı son zamanlarda yapmadık. 1980’li yıllarda yapılıyordu. Son zamanlarda gurbete çıkınca vazgeçildi. 1990 yılından sonra bakımını yapmadık diyebilirim. Çevremizden arabayı hapsettiler gibi söylentiler oldu. Biz de babamızın yadigarı olarak hiçbir şey düşünmüyoruz. O dönemler arabayı 180 bin liraya alınmıştı. Şuan antika olarak satsak daha fazlaya gider. Hurdaya çok az gider. Biz antika olarak düşünüyoruz. Orijinaldir. 9 bin kilometrededir. Taliplisi olursa düşünürüz" ifadelerini kullandı.

İHA

