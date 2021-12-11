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  4. Böylesi görülmedi! Başhekim kendini şikayet etti, savcılık 'suç unsuru yok' dedi

Böylesi görülmedi! Başhekim kendini şikayet etti, savcılık 'suç unsuru yok' dedi

11.12.2021 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Güneş, koronavirüs tedavisi gördüğü sırada kendisini 112 Acil'e ait ambulansla Ankara’da oğlunun çalıştığı hastaneye sevk ettirmesi olayıyla ilgili, kendini Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet etti. İnceleme yapan savcılık, olayda herhangi bir suç unsuru bulunmadığı gerekçesiyle soruşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Böylesi görülmedi! Başhekim kendini şikayet etti, savcılık 'suç unsuru yok' dedi

Kocaeli Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Güneş, 2020 yılının aralık ayında koronavirüse yakalandı. Evde tedavisine başlanan ve durumunun ağırlaşması üzerine başhekim olarak görev yaptığı Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi’ne yatırılan Güneş, daha sonra kendi talebi doğrultusunda 112 Acil'e ait ambulansla oğlunun doktor olarak görev yaptığı Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavisi tamamlanan Güneş, görevine döndü.

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TEPKİLER ÜZERİNE YARGIYA TAŞIDI

Başhekim Güneş, kamu malını kullandığı gerekçesiyle gelen tepkiler üzerine olayı yargıya taşıdı. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı’na kendini ihbar eden dilekçe yazan Başhekim Güneş, dilekçede hastalık sürecinin zihinsel ve bedensel olarak vermiş olduğu sıkıntılardan dolayı doğru muhakeme kararında ister istemez sıkıntılar yaşadığını belirterek, verdiği kararın objektif olarak değerlendirilmesini talep etti. Güneş, dilekçesinde, yüce Türk yargısının vereceği bütün kararları saygı ve hoşgörü ile karşılayacağını ve adalete sonsuz güveninin olduğunu ifade etti.

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SAVCILIK, SORUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA KARAR VERDİ

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nın incelemesinde, Başhekim Güneş’in yaşanan olayda herhangi bir suçunun olmadığına kanaat getirildi. Savcılık, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve Sağlık Bakanlığı’nın tüm imkanlarının vatandaşların hizmetinde olduğu anlaşıldığından ve eylemlerin suç oluşturmaması sebebiyle soruşturmaya yer olmadığına karar verdi.

DHA

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