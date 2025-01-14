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Böylesi görülmedi: İş yerine gelen kargosu iş arkadaşı tarafından açılıp denenen kadın tepki gösterdi!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
14.01.2025 16:01
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İş yerine gelen kargonun, bir çalışma arkadaşı tarafından açılıp denendiğini gören bir kadın neye uğradığını şaşırdı. Başından geçen olayı Tiktok'ta paylaşan kadın, yaşadığı bu tuhaf duruma tepki gösterdi.

Böylesi görülmedi: İş yerine gelen kargosu iş arkadaşı tarafından açılıp denenen kadın tepki gösterdi!

Çalıştığı iş yerine sipariş ettiği ayakkabı kargosunun, bir çalışma arkadaşı tarafından açılıp denendiğini gören kadın yaşadığı bu tuhaf duruma tepki gösterdi. Sosyal medyada 'sevvalartemel' kullanıcı adı ile paylaşımlar yapan Şevval isimli genç kızın o paylaşımına kullanıcılardan yorum yağdı. Bazı kişiler aynı olayı yaşadığından bahsetti.

TUHAF OLAYI PAYLAŞTI

"AYNI ORTAMDA ÇALIŞTIĞIM İÇİN TİKSİNİYORUM"

"Böyle insanlarla aynı ortamda çalıştığım için tiksiniyorum" diyen genç kızın videosu sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

İş yerine gelen ayakkabı kargosunun sadece kargo poşetinin köşesini yırtan Şevval isimli genç tam kargoyu açacakken işi çıktığı için kargoyu çalışma masasının üzerine bırakıyor ve dışarı çıkarıyor.

Aynı katta çalıştığı iş yerinden biri masanın üzerinde ayakkabı kargosunu görüyor. Odada kimse olmayınca kargoyu açıyor. Ayakkabıyı beğenmekle kalmayan çalışan bir de üstüne ayakkabıyı kendi odasına götürüp deniyor. Denedikten sonra ise kendi masasının üzerinde bırakıp çıkıyor.

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İşi bittikten sonra ofise dönen Şevval isimli genç kız iş arkadaşının masasının üzerinde kendi sipariş ettiği ayakkabının bir tekini görünce şaşkına dönüyor. Diğer iş arkadaşlarına sorunca ise ayakkabının denendiğini ve deneyen kişinin lavaboya gittiğini öğreniyor.

Yaşadığı bu tuhaf olayı TikTok'ta paylaşan Şevval isimli genç, "Ben anlayamıyorum artık insanları. Siz bir insanın kargosunun içinde ne olduğunu merak edemezsiniz. O kişiden izinsiz açamazsınız. Özel bir şey de olabilirdi." dedi.

Duruma tepki gösteren kız, lavabodan dönen iş arkadaşına bunun hesabını sorunca karşılığında ise, "Ne olacak? Ben bunun kutusundan ayakkabı olduğu anladım, merak ettim, çok da hoşuma gitti. Ben de böyle bir ayakkabı arıyordum ve denedim" yanıtını aldı.

AYNI DURUMU YAŞAYAN BİRÇOK KİŞİ VARMIŞ

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Kısa sürede gündem olan videoya kullanıcılardan gelen yorumlar ise şu şekilde:

  • "Aynısını yaşadım hatta kargom izin günümde gelmişti haldır huldur kargomu açmışlardı."
  • "Başkasının giydiği ayakkabıyı giyemiyorum deyip ücretini isterdim direkt."
  • "O da bir şey mi? Benim kargomu aldığım noktada tanıdığım bir kız var. Benden önce kargolarımı o açıyor, sonra açık gelmiş diyor. Kanıtım olmadığı için bir şey yapamıyorum."
  • "Kurumsal bir şirkette iş arkadaşım dolaptaki topuklu yedek ayakkabımı giyip yemeğe çıkmıştı şefime bildirdim ayakkabıyı da çöpe attım bir zaman sonra kızın işine son verildi."

  • "Kesinlikle siz haklısınız. Asla kendiniz paranoya yapıyormuş gibi hissetmelerine de izin vermeyin"

Anahtar Kelimeler:
kargo
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