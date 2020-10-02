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  4. Böylesi görülmedi! Karnından 5.5 kilo ağırlığında tümör çıktı

Böylesi görülmedi! Karnından 5.5 kilo ağırlığında tümör çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2020 15:05 | Son Güncelleme

Niğde'de karnındaki şişlik ve nefes darlığı nedeniyle hastaneye başvuran 58 yaşındaki kadının karnından 40 santimetre çapında 5,5 kilo ağırlığında tümör çıkarıldı.

Böylesi görülmedi! Karnından 5.5 kilo ağırlığında tümör çıktı

Niğde’de yaklaşık 2.5 yıldır karnında şişlik olan ve bir süredir buna bağlı olarak nefes darlığı yaşayan kadın, Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde Uzman Doç. Dr. Bülent Çakmak tarafından muayene edilen kadının karnında tümör tespit edildi. Yapılan ameliyatla kadının karnındaki 40 santimetre çapında ve 5.5 kilo ağırlığında tümör çıkarıldı.

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Doç. Dr. Bülent Çakmak, bu tip operasyonların Türkiye'de oldukça zor gerçekleştirilen ameliyatlar arasında olduğunu kaydetti. Doç. Dr. Çakmak, "Kanama ve çevredeki diğer organların yaralanma riski yüksek olan bu ameliyatı sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdik. Bu ve birçok ameliyatın artık merkezimizde yapılıyor olması hastalarımız için büyük bir rahatlık. Birkaç yıl öncesine kadar hastaların kapalı yöntemle rahim alınması, kitle ameliyatları için büyük illere sevk ediliyordu. Artık Niğde'de başarıyla yapıyoruz bunları" dedi.

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DHA

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