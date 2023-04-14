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  4. Böylesi görülmedi! 'Öldür' talimatı köpekten, cinayet silahı eşekten

Böylesi görülmedi! 'Öldür' talimatı köpekten, cinayet silahı eşekten

14.04.2023 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'de besici Bayram Erdoğdu (31), kendisi gibi besici Hamdi Aydoğan'ı (30) iple boğarak öldürdü. Erdoğdu'nun mahkemedeki savunması herkesi şaşkına çevirdi. Erdoğdu, "Borcum olan Hamdi'nin kafasına baltayla vurdum. Amacım öldürmek değildi. Fakat köpeğim, ''Bence öldürmelisin, yoksa o seni öldürecek' dediği için eşeğimin ipiyle boğarak öldürdüm" dedi. Duruşma, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair rapor istendiğinden, eksik evrakın giderilmesi için ertelendi. İşte detaylar...

Böylesi görülmedi! 'Öldür' talimatı köpekten, cinayet silahı eşekten

Dehşete düşüren olay, geçen yıl 2 Ağustos'ta, Boztepe ilçesinde meydana geldi. Uzunpınar köyünde oturan besici Hamdi Aydoğan, 31 Temmuz'da ayrıldığı evine dönmedi. Ailenin ihbarıyla bölgeye sevk edilen ekipler, Aydoğan'ın bulunması için çalışma başlattı. Dron destekli aramalarda Aydoğan, Çevirme köyü yakınlarında boş arazide ölü bulundu.

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İPLE BOĞULMUŞ

Boğazında ip izine rastlanan Aydoğan'ın cesedi, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından, otopsi için Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. İlk otopsi raporunda Aydoğan'ın iple boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Jandarma, cinayet şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı. Aydoğan'ın en son, besici Bayram Erdoğdu ile görüştüğü belirlendi. Şüpheli Erdoğdu, jandarma tarafından gözaltına alındı. Aydoğan'ı öldürdüğü belirlenen Bayram Erdoğdu, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

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AVUKATI RAPOR İSTEDİ

Bayram Erdoğdu'nun yargılanmasına, Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmada sanık Erdoğdu ile avukatı hazır bulundu. Mahkemede Hamdi Aydoğan'ı öldürdüğünü itiraf eden Bayram Erdoğdu, "Hamdi ile aramızda 4 büyükbaş hayvan için alacak verecek meselesi vardı. Kendisinden 4 büyükbaş hayvan aldım ve boş senede imza attım. Atarken de sözlü olarak 40 bin TL olarak fiyatı belirledik. Fakat günler sonra Hamdi borcunu tahsil etmesi gerektiğini, ona olan borcumun 300 bin TL olduğunu söyledi. Kendisine güvendiğim için boş senede de imza atmıştım. Borcumun bu kadar olmadığını söyledim ve tartışmaya başladık. Amacım öldürmek değildi. O anlık öfkeyle, yerde bulunan baltayla önce kafasına vurdum, bayıldı. Sonra köpeğimin bana, 'Bence öldürmelisin, yoksa o seni öldürecek' demesi üzerine eşeğimin boğazındaki iple boğarak öldürdüm" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Bayram Erdoğdu'nun avukatının talebi üzerine, akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair rapor isteyerek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

(DHA)

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