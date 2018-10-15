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Böylesini gördünüz mü?

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2018 12:40 | Son Güncelleme

Şili'nin Rancagua şehrinde bulunan safari park, misafirlerine unutamayacakları bir deneyim yaşatıyor. Kafes şeklinde tasarlanan araçlarla yapılan safaride insanlar çok yakın bir mesafeden aslanları görebiliyor.

Burası ters hayvanat bahçesi. Hayvanlar yerine insanlar kafeslerde tutuluyor. Sık tellerle örülü safari arabasının kasasına oturan ziyaretçiler, aslanların yaşadığı 2 hektarlık bölgeye geldiklerinde araba duruyor.

Tehlikeli yakınlaşma

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Aslanlar, ziyaretçilerin bulunduğu kafeslerin üzerine tırmandığında, cesur hayvanseverler aslanların pençelerine bile dokunabiliyor.
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Hayvanların kısmen özgür insanların ise kafeste olduğu bu tip hayvanat bahçeleri dünyanın bir çok ülkesinde yoğun ilgi görüyor.
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İşte kafeste tutulan insanlar...
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Anahtar Kelimeler:
Şili Rancagua safari park hayvanat bahçesi

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