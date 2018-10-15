Böylesini gördünüz mü?

Burası ters hayvanat bahçesi. Hayvanlar yerine insanlar kafeslerde tutuluyor. Sık tellerle örülü safari arabasının kasasına oturan ziyaretçiler, aslanların yaşadığı 2 hektarlık bölgeye geldiklerinde araba duruyor.
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