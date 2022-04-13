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Boynunda bornoz ipiyle bulunmuştu! Beyzanur'un sır ölümünde ses kaydı ortaya çıktı: Acil ambulans istiyorum ne olur, Beyza...

13.04.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmit'te, 2021 yılında evinin yatak odasında boynunda bornoz ipiyle ölü bulunan Beyzanur Fidan'ın intihar ettiğini iddia eden, 3 aylık eşi tutuklu sanık Ö.F.'nin olay gününe ilişkin ses kaydı duruşmada dinletildi. Ses kaydında sanık Ö.F.’nin, "Acil ambulans istiyorum ne olur. Beyza, Beyza" dediği duyuldu.

Olay, 20 Mart 2021 tarihinde Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Alikahya Mahallesi'nde meydana geldi. 22 yaşındaki Beyzanur Özel Fidan, olaydan 3 ay önce evlendiği eşi Ö.F. tarafından evinde boğazında bornoz ipiyle hareketsizce yatarken bulundu. Eşinin hareket etmediğini gören Ö.F., durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Beyzanur Özel Fidan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Fidan’ın ölümünün şüpheli bulunması sebebiyle savcılık talimatıyla eşi Ö.F. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen Ö.F. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

''ACİL AMBULANS İSTİYORUM, NE OLUR BEYZA''

Hakkında "eşi kasten öldürme" suçundan dava açılan sanığın, Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya taraf avukatları, tutuksuz sanık Ö.F. ve aileler katıldı. Duruşmada sanık avukatı tarafından Ö.F.’nin olay gününde 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istediğine ilişkin ses kaydı dinletildi. Ses kaydında sanık Ö.F.’nin, "Acil ambulans istiyorum ne olur. Beyza, Beyza" dediği duyuldu.

Mahkeme heyeti, sanığın yurt dışı yasağı ve konuttan çıkış yasağının devamına, olay günü sanığın ambulansı aradığına dair ses kaydının ise çözümü için bilirkişiye gönderilmesine karar verdi.

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BİLİRKİŞİ, 'YÜZDE 51 İNTİHAR OLABİLİR' DEMİŞTİ

Duruşmanın ardından Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri tarafından basın açıklaması yapıldı. Üyeler adına açıklamayı yapan Yazı Şahin, "2021 yılının mart ayında kendi evinde şüpheli şekilde ölü bulunan Beyzanur Özel Fidan için Kocaeli Adliyesi’ndeyiz. Bilirkişi, Beyzanur’un ölümüne ’Yüzde 51 intihar olabilir’ dedi. Henüz şüpheler giderilmemesine rağmen geçtiğimiz duruşmada Beyzanur’un evli olduğu erkeğin tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Şüpheli kadın ölümlerinde süreç, titizlikle yürütülmeli, faillere cesaret verilmemelidir. Her gün kadın cinayetleri, şüpheli kadın ölümleri yaşanıyor. Sadece 2021 yılında erkekler tarafından 280 kadın öldürüldü. 217 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu. Şüpheli kadın ölümleri artıyor. Kadın cinayetlerini artık meşrulaştıramayacağının farkında olan failler, kadın cinayetlerini ‘Yüksekten düştü, atladı, şakalaşıyorduk’ diyerek şüpheli hale getirmeye çalışıyor. Kadın cinayetlerinin üzeri intihar denilerek örtülemez. Devlet yetkililerin görevi, şüpheli bırakılan her bir kadın cinayetini açığa çıkarmak ve hukuki süreçleri etkin yürütmektir. Kocaeli Kadın Meclisi olarak Beyzanur’un ve üzeri örtülmeye çalışılan tüm kadın cinayetlerinin açığa çıkması için mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

Beyzanur Fidan'ın sır ölümü! Boğularak öldürüldü denilmişti, bilirkişiden 'yüzde 51 intihar' açıklamasıBeyzanur Fidan'ın sır ölümü! Boğularak öldürüldü denilmişti, bilirkişiden 'yüzde 51 intihar' açıklaması

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''DÜNYANIN NERESİNE GİDERSENİZ GİDİN BU DOSYADAN CİNAYET ÇIKAR''

Sanığın şartlı tahliye edilmesine tepki gösteren Beyzanur'un babası Hasbi Özel, "Olayın cinayet olduğunu düşünüyorum. Dünyanın hangi ülkesine giderse gitsin bu dosyadan cinayet çıkar. Adalete baştan beri güvenmiştim, şimdi de güveniyorum, İnşallah adalet bizi yanıltmaz. Olay gecesi evdeydim, eşim beni kaldırarak Beyza’nın öldüğünü söyledi. Bu süreçte kalp krizi geçirdim" diye konuştu.

15 GÜN BOĞAZINI SIKIP NEFESSİZ BIRAKMIŞ

Kardeşinin ölümüne ilişkin şüphelilerinin olduğunu ifade eden Beyzanur’un ağabeyi Berkay Özel, "Kardeşimden vefat etmeden 15 gün önce annemi arayarak hüngür hüngür ağlıyordu. Kardeşim anneme Ö.F.'nin kendisinin boğazını sıktığını ve onu nefesiz bıraktığını söyledi. Ben de evden apar topar çıkarak kardeşimi gidip aldım. Gece kardeşim Beyzanur, Ö.F. ile konuşmuş ve bizim evden ayrılmış. Bu olaydan yaklaşık 15 gün sonra da onların evinden kardeşimin cenazesini almaya gittik. Ö.F. şiddete meyilli bir insandır, geçmiş evliliğinde de kadına şiddet, hakaret ve tehditlerinin olduğu biliniyor. Ben kardeşimin intihar etmediğini Ö.F. tarafından öldürüldüğünü düşünüyorum. Benim kardeşim intihar etmeyecek pozitiflikte bir insandı" şeklinde konuştu.

(İHA)

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İzmit
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