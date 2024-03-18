HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Boyu 3 metre, ağırlığı 150 kilo! Avladığı dev kılıç balığını 30 bin TL'ye sattı

Boyu 3 metre, ağırlığı 150 kilo! Avladığı dev kılıç balığını 30 bin TL'ye sattı

18.03.2024 15:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın Karataş ilçesi açıklarında tekneyle avlanan balıkçı Bahri Gayır'ın ağlarına 150 kilo ağırlığında kılıç balığı takıldı. Balık, bir restorana 30 bin TL'ye satıldı.

Boyu 3 metre, ağırlığı 150 kilo! Avladığı dev kılıç balığını 30 bin TL'ye sattı

Sabah saatlerinde avlanmak için Akdeniz açıklarına çıkan balıkçı Bahri Gayır'ın ağlarına 3 metre boy ve 150 kilo ağırlığında kılıç balığı takıldı. Balığı güçlükle teknesine çıkardığını söyleyen Gayır ve arkadaşları kıyıya döndü. Karataş Balıkçı Barınağı'na götürülen balık ilgi gördü.

AVLADIGI-3-METRE-BOYUNDAKI-150-KILOLUK-K_27697

Balıkçı Bahri Gayır, "Kılıç balığının normalde 24-30 kilolarına denk geliyoruz ancak bu büyüklükte olanı ilk kez yakalandı. Bereketli olsun ama bu da kurtarmıyor. Çünkü tekneciler olarak denizanalarından çok şikayetçiyiz" dedi.

AVLADIGI-3-METRE-BOYUNDAKI-150-KILOLUK-K_27697 (1)

Kılıç balığı, kısa sürede, kilosu 200 TL'den olmak üzere 30 bin TL'ye bir restorana satıldı.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kocaeli'de fabrikada facia! Can kayıpları var, valilikten açıklama geldiKocaeli'de fabrikada facia! Can kayıpları var, valilikten açıklama geldi
Bakan Özhaseki o ifadeyi duyunca çok sinirlendi!Bakan Özhaseki o ifadeyi duyunca çok sinirlendi!
Mahkemenin "uslanmaz bir kişilik" detayı dikkat çekti!Mahkemenin "uslanmaz bir kişilik" detayı dikkat çekti!
Anahtar Kelimeler:
Adana kılıç balığı
En Çok Okunan Haberler
Kilosunun 25 TL olduğunu öğrenince kuyruğa girdiler!

Kilosunun 25 TL olduğunu öğrenince kuyruğa girdiler!

Bikinili kadına yaklaşıp zorla dokunarak fotoğraf çektirdiler!

Bikinili kadına yaklaşıp zorla dokunarak fotoğraf çektirdiler!

Seçime 13 gün kala 3 büyükşehirden çok çarpıcı anket sonuçları geldi

Seçime 13 gün kala 3 büyükşehirden çok çarpıcı anket sonuçları geldi

17 yıl önce başına gelen olaydan sonra insanlara küstü! Dağda yaşıyor kimseyle görüşmüyor: Onu hayata bağlayan tek şey var

17 yıl önce başına gelen olaydan sonra insanlara küstü! Dağda yaşıyor kimseyle görüşmüyor: Onu hayata bağlayan tek şey var

'Vuracağız, asacağız, keseceğiz' diyerek durağa gelmişler!

'Vuracağız, asacağız, keseceğiz' diyerek durağa gelmişler!

Hatay'da Gökhan Zan bilmecesi! Aday mı, değil mi? YSK tartışmalara son noktayı koydu

Hatay'da Gökhan Zan bilmecesi! Aday mı, değil mi? YSK tartışmalara son noktayı koydu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Bahar Fırsatları ikinci haftasında! Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler

Bahar Fırsatları ikinci haftasında! Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.