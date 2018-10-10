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Boyun ağrısını hafife almayın

SAĞLIK HABERLERİ  | 10.10.2018 15:54 | Son Güncelleme

Boyun ağrıları ve boyun fıtığı konusunda açıklamalarda bulunan Op. Dr. Çağatay Kemerli, boyun fıtığı ile ilgili bilgi verdi. Boyun ağrısı halk arasında çoğu zaman boyun fıtığı belirtisi olarak kabul edilmektedir. Ancak boyun fıtığı teşhisinin konması için farklı belirtiler olması gerekir. Boyun duruşu, oturuş bozukluğu ya da ağır kaldırmaktan kaynaklanabilen boyun fıtığı için önlem almak çok önemlidir. Peki boyun fıtığı olmamak için nelere dikkat etmek gerekir?

Boyun ağrısını hafife almayın

Beyin Omurilik Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Çağatay Kemerli, boyun ağrıları ve boyun fıtığı konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Yaşamının bir döneminde boyun ağrısından yakınmayan insan oldukça azdır. Boyun ağrıları, boyun omurgasını oluşturan kemiklerin, eklemlerin, omurların arasında yer alan disklerin ve omurga etrafındaki kas ve bağların bozukluğu sonucu oluşur.

Boyun ağrısına yol açan hastalıklarda ağrı bazı olgularda sadece ensededir. Bazı olgularda ise enseden başa, sırta, kollara ve hatta göğse doğru yayılabilir. Sıklıkla hastanın boyun hareketlerinde kısıtlılık oluşur. Kola ve ele yayılan uyuşmalar, ellerde güçsüzlük hissi, baş dönmesi, sersemlik hissi sık dile getirilen yakınmalardır. Boyun ağrısı bazen kişinin günlük yaşam aktivitelerini etkileyerek yaşam kalitesini bozabilir.

Boyun fıtığı ve boyunda kaymalar en ciddi nedenidir. Disk dejenerasyonu, boyun omurgasında artroz (kireçlenme), miyofasyal ağrı sendromları, mikrotravmalar da ağrıya yol açan bir diğer nedenlerdendir. Tümörler oldukça nadirdir.

Tekrarlayan aktivitelerde bulunma kötü pozisyon ve psikolojik stres ile birleşince “aşırı kullanmaya bağlı zedelenme” tablosunu ortaya çıkarır. Uzun süre başın öne eğilerek veya aşırı yukarı kaldırılarak çalışılması kas yorgunluğu ve kas kasılmasına yol açarak boyun ve sırt ağrısına neden olur. Çalışma koşulları ve bilgisayar kullanımının artması nedeniyle sık karşılaşılmaktadır.

BOYUN FITIĞI

Boyun fıtığı, boyun omurlarının arasındaki kıkırdağın, omurilik kanalına doğru yer değiştirmesi, çıkması sonucu, kola gelen sinirlere ve omuriliğe baskı yapması ile oluşan hastalığa denir.

Belde olduğu gibi boyunda da fıtık olabilir. Omurları birbirinden ayıran diskler yarı eklem sayılırlar. Disk ortasında jel kıvamında bir madde ve bunun çevreleyen yastıkçıklardan oluşur. Bu yastıkçıklardan daha dışta olanlar içtekilere göre serttirler. Yaşın ilerlemesi ve travmaya maruz kalma durumlarında bu yastıkçıklar yıpranmaya başlar.

Dıştaki tabaka giderek incelir, ani yapılan ters bir hareket sonrasında yırtılır.

İçteki jel kıvamında olan madde bu yırtıklardan dışarı doğru kayarak, omurilikten çıkıp kolumuza gider. Daha sonra o bölgelere hareket emri veren veya o bölgelerin duyusunu algılamayı sağlayan sinirimize baskı yapar. Böylece boyun-kol ağrısı ve o kolumuzda uyuşma, karıncalanma, bazen de güçsüzlük hissederiz. İşte bu en önemli semptomdur ve gecikmeden cerrahi tedaviyi gerektirir.

ETYOLOJİSİ

– Trafik kazaları, travma geçirenler, şoförlük, bankacılık gibi mesleklerde çalışanlar,
– Stres,
– Boyunun yanlış hareketleri ve yanlış pozisyonları,
– Emosyonel gerginlik, boyun kaslarında zayıflık,
– Yaşlanmaya bağlı kemik yapısındaki dejeneratif değişiklikler.
– Boyun kireçlenmesi
– Sık görülen bazı iltihaplı romatizmal ağrılar (Ankilozan Spondilit, Romatoid artrit) -Fibromiyalji
– Yanlış duruş, psikolojik stres, soğuğa maruz kalmak, yorgunluk
– Uzun süreli bilgisayar – daktilo kullananlar, sürekli tek noktaya odaklaştıkları için boyun kaslarının yeterince hareket etmemesi sonucu ağrı çekerler.
– Ev işleri, dikiş nakış, temizlik, perde asma, silme gibi bunlar son derece boyun ağrılarını arttıran faktörlerdir. Bu yüzden kadınlarda boyun ağrılarının görülme sıklığı fazladır.

BOYUN FITIĞI OLMAMAK İÇİN NASIL ÖNLEM ALINMALI?

Boyun duruşunun (postür) düzgün olması ve boyun-sırt bölgesinin güçlendirilmesi,
boyunda travmadan ve tekrarlayıcı stresten kaçınmak, düzgün beslenmek ve fiziksel
aktivite yapmak, sigarayı bırakmak, iş yerinde ergonomik düzenlemeler yapmak gereklidir.

BOYUN FITIĞINDA MİKROCERRAHİ TEKNİKLER

Uygulanan konservatif tedavi (İstirahat, ilaç td. vs.) şikayetleri gidermediyse boyun omurilik sinirlerindeki sinirler üzerindeki baskıyı kaldırmak ve olası nörolojik komplikasyonları (kas güçsüzlüğü, yürüyememe, idrarını ya da gaitasını tutamama, iktidarsızlık gibi) önlemek amacıyla cerrahi tedavi düşünülür.

Günümüz modern araştırma teknikleri, (MRI CT gibi) yine günümüz modern cerrahi teknikleri (mikrocerrahi gibi) artık boyun fıtığını kader olmaktan çıkarmış hasta konforunu üst seviyeye taşımış, iyileşme periyodunu çok kısaltmıştır. Yalnız boyun fıtıkları değil boyunda kaymalar, darlıklar çeşitli enstrümantasyon ile sıfır hata ile onarılmaktadır. Hasta aynı gün ya da bir gün sonra yürüyüp taburcu olmakta ve işin ağırlığına göre 3 gün yada bir haftada işinin başında olmaktadır.


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