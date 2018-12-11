Boyun fıtığı ile mikrocerrahinin avantajları

Özellikle son yıllarda birçok alanda yapılan ve halk arasında kapalı veya kansız olarak bilinen mikrocerrahi ameliyatlar omurga ameliyatlarında da kullanılıyor.

Bu operasyonların en büyük özelliği hastanın vücuduna minimum seviyede müdahalede bulunmaktır. Bu nedenle ameliyat sonrası iyileşme süreci de daha hızlı olur. Ayrıca gelişmiş teknolojik aletler sayesinde doktorlar daha ince ve doğru bir şekilde müdahalede bulunabilirler.

Bu da operasyon sürecinde hem hastanın hem de doktorun daha rahat hissetmesini sağlar. Hastaların mikrocerrahi yöntemlerle uygulanan operasyonlardan sonra normal hayatlarına dönmeleri oldukça kısa sürer.

OPERASYON NASIL YAPILIR?

Mikrocerrahi operasyonlar klasik ameliyat yöntemlerine göre çok daha küçük bir kesi açılara gerçekleştirilir. Bu kesiden sokulan kamera sayesinde operasyon alanı detaylı bir şekilde görüntülenebilmekte ve müdahale bu şekilde yapılmaktadır.

Bu sayede hastanın diğer omurga elemanlarının zarar görme ya da felç oluşma riski minimuma iner. Operasyonun daha küçük bir kesiden gerçekleştirilmesi aynı zamanda yaranın enfeksiyon olma riskini de neredeyse ortadan kaldırır.