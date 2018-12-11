Boyun fıtığı ile mikrocerrahinin avantajları

Özellikle son yıllarda birçok alanda yapılan ve halk arasında kapalı veya kansız olarak bilinen mikrocerrahi ameliyatlar omurga ameliyatlarında da kullanılıyor.
Bu operasyonların en büyük özelliği hastanın vücuduna minimum seviyede müdahalede bulunmaktır. Bu nedenle ameliyat sonrası iyileşme süreci de daha hızlı olur. Ayrıca gelişmiş teknolojik aletler sayesinde doktorlar daha ince ve doğru bir şekilde müdahalede bulunabilirler.
Bu da operasyon sürecinde hem hastanın hem de doktorun daha rahat hissetmesini sağlar. Hastaların mikrocerrahi yöntemlerle uygulanan operasyonlardan sonra normal hayatlarına dönmeleri oldukça kısa sürer.
OPERASYON NASIL YAPILIR?
Mikrocerrahi operasyonlar klasik ameliyat yöntemlerine göre çok daha küçük bir kesi açılara gerçekleştirilir. Bu kesiden sokulan kamera sayesinde operasyon alanı detaylı bir şekilde görüntülenebilmekte ve müdahale bu şekilde yapılmaktadır.
Bu sayede hastanın diğer omurga elemanlarının zarar görme ya da felç oluşma riski minimuma iner. Operasyonun daha küçük bir kesiden gerçekleştirilmesi aynı zamanda yaranın enfeksiyon olma riskini de neredeyse ortadan kaldırır.
Operasyon sonrasında ise çok küçük bir yara izi kalmakta ve bu iz de zamanla gözle görülemeyecek hale gelir. Ameliyat için hastanın vücudunda açılan kesi yaklaşık olarak 4-5 cm boyutlarındadır ve tüm işlem buradan gerçekleştirilir.
AMELİYAT SONRASI
Mikrocerrahi yöntemlerle gerçekleştirilen boyun fıtığı operasyonlarından sonra hastalar yaklaşık olarak 4-5 saat boyunca yumuşak bir boyun desteği ile yatarlar.
Bu süreden sonra hastalar ayağa kalkabilir, yavaş adımlarla gezebilir ya da yemek yiyebilirler. Mikrocerrahi yöntemler sayesinde hastaların operasyondan bir gün sonra taburcu olabilmeleri mümkün.
Genel olarak bir haftalık istirahatin ardından normal hayatlarına geri dönebilir ve iş hayatına kaldığı yerden devam edebilirler. Ancak özellikle fiziksel kuvvet isteyen ağır işlerde çalışan kişilerin işe dönüşü bir ayı bulabilir.
Bu süreler klasik ameliyat yöntemleri ile karşılaştırıldığında oldukça kısa olduğu görülür. Mikrocerrahi yöntemlerin getirdiği en büyük avantajlar genellik kendisini ameliyat sonrası süreçte gösterir.
Op. Dr. Çağatay Kemerli
Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı
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