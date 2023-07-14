Bozkır'ın yıldızı Cemre Baysel'in yeni adresi belli oldu! Senaryo çalışmaları hızlandırıldı

Yeşil Deniz, İsimsizler, Payitaht Abdülhamid, Elimi Bırakma, Ramo, Sol Yanım, Baht Oyunu, Senden Daha Güzel ve Bozkır yapımlarında rol alan genç oyuncu Cemre Baysel güzelliği ve başarılı oyunculuğu ile dikkat çekiyor.

Genç kuşağın öne çıkan yıldızları arasında yer alan Cemre Baysel'in yeni adresi belli oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; güzel oyuncu tıpkı Uraz Kaygılaroğlu, Ebru Şahin ve Feyyaz Şerifoğlu gibi OGM Pictures'la anlaştı.

Başarılı oyuncu şirketin yeni sezonda yapacağı projelerden birinde rol alacak. Geçen yıl Star TV‘yle içerik anlaşması yapan OGM Pictures'ın patronları Onur Güvenatam ile Gülseren Budayıcıoğlu şu günlerde hikayeleri hazır olan yeni projelerinin senaryo çalışmalarını hızlandırdığı ortaya çıktı

Şirket, yeni sezonda “Yalı Çapkını”, “Ömer” ve “Çöp Adam” dizilerine devam edecek.

Cemre Baysel 5 Şubat 1999 tarihinde dünyaya geldi.Baysel, Ege Üniversitesi’nde sanat eğitimi aldı. Televizyona ilk çıkışını 2014 yılında Yeşil Deniz'de yardımcı bir rolle yaptı.

Daha sonra 2017 yılında İsimsizler dizisinde bir süre yer aldı. Ardından tarihi drama Payitaht Abdülhamid dizisinde Firuze rolünde oynadı.

2018-2019 yılları arasında Elimi Bırakma dizisindeki yardımcı rolüyle ön plana çıktı. Daha sonra suç drama dizisi Ramo'da küçük bir rolü vardı.

2020 yılında Sol Yanım dizisinde rol aldı. 2021 yılında romantik komedi dizisi Baht Oyunu’nda Aytaç Şaşmaz’la birlikte başrolde yer aldı.

Altın Kelebek Ödülleri‘nde Yıldızı Parlayanlar ödülünü aldı.



