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Bozkır, Rus ve İranlı mevkidaşlarıyla üçlü toplantı yapacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.04.2019 10:39 | Son Güncelleme

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Rus ve İranlı mevkidaşlarıyla ilk kez üçlü toplantıda bir araya gelecek - Türkiye, Rusya ve İran ilişkilerinin yanı sıra bölgedeki gelişmelerin ele alınacağını toplantıda, bu konularda parlamentoların rolü masaya yatırılacak

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Rus ve İranlı mevkidaşlarıyla ilk kez üçlü toplantı yapacak.

TBMM Dışişleri Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, yarın Moskova'da Türkiye, Rusya, İran Parlamentoları Dışişleri Komisyonları Üçlü Toplantısı düzenlenecek.

Türkiye'nin girişimi üzerine varılan mutabakat sonucu ilk kez gerçekleştirilecek üçlü toplantıyla Türkiye, Rusya ve İran devlet başkanları ve dışişleri bakanları düzeyinde, zirve ve toplantılar şeklinde gerçekleştirilen görüşmelerin, üç ülkenin parlamento dışişleri komisyonları düzeyindeki toplantılarla genişletilmesi amaçlanıyor.

Türkiye, Rusya ve İran arasındaki ilişkilere, bölgenin barış, güvenlik ve istikrarına, parlamentolar düzeyinde katkı sağlanmasının hedeflendiği toplantıya, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır, Rusya Federal Meclisi Devlet Duması Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Rusya Federasyon Konseyi Dışişleri Komitesi Başkanı Konstantin Kosachev ile İran İslami Danışma Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe başkanlıklarındaki heyetler katılacak.

Toplantının gündemini ülkeler arasındaki ilişkiler, bölgedeki gelişmeler ve bu konularda parlamentoların rolü ve önemi, sorunlara parlamentoların bakış açısı ve çözüm önerileri oluşturacak.

Türkiye-Rusya-İran Parlamentoları Dışişleri Komisyonları Üçlü Toplantısı'nın ikincisi Ankara'da, üçüncüsü ise Tahran'da gerçekleştirilecek.

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