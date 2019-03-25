HALİL FİDAN - Güneydoğu'da bozkırın ortasında olmasına rağmen Birecik Baraj Gölü sayesinde sahil kenti görünümüne sahip Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, ilkbaharla turizm hareketliliği yaşanmaya başladı.

Birecik Barajı dolayısıyla bir bölümü sular altında kalan, sakin ve huzur veren özelliğiyle Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nin 2013 yılında "Sakin şehir" ağına dahil ettiği ilçe, tarihi taş evleri ve doğal güzellikleriyle Güneydoğu'nun "saklı cenneti" olarak da adlandırılıyor.

Turizm sezonunda bölgeye gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı olan ilçe, özellikleri sayesinde konuklarını cezbediyor.

Yaklaşık iki yıl önce İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname kapsamında görevlendirme yapılan Halfeti Belediyesinin yürüttüğü çalışmalar sayesinde geçen yıl turizmde parlak bir sezon geçiren ve 600 bin civarında konuk ağırlayan ilçenin bu yıl, 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesinin de etkisiyle daha çok turist çekmesi bekleniyor.

- "Batık kent"te keyifli mola

Halfeti'ye gelen ziyaretçiler, büyük bölümü sular altında kalan ve "batık kent" olarak nitelendirilen Savaşan Köyü'nü tekne turuyla geziyor. Teknelerde çalan müzikler eşliğinde keyifli bir yolculuk yapma imkanı bulan konuklar, buradaki terk edilmiş farklı yapıdaki evleri ve su altında kalan caminin minaresi ile birçok medeniyete ev sahipliği yapan Rumkale'yi de görme fırsatı buluyor.