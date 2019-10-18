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Bozuk yolları atlarla geçmeye başladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 10:02 | Son Güncelleme

DÜZCE’nin Gümüşova ilçesi Elmacık köyünde yolların bozuk olması nedeniyle araçları zarar gören vatandaşlar, yolu atlarla geçmeye başladı.

Bozuk yolları atlarla geçmeye başladılar

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE’nin Gümüşova ilçesi Elmacık köyünde yolların bozuk olması nedeniyle araçları zarar gören vatandaşlar, yolu atlarla geçmeye başladı.
Gümüşova'ya bağlı Elmacık köyünde karayolu ile diğer köylere bağlantıyı sağlayan ana yolların bozuk olması vatandaşları çileden çıkardı. Bozuk yollar nedeniyle araçları sık sık arıza yapan vatandaşlar, diğer köylere ulaşmak, meralarda otlayan hayvanlarını almak için atlarla seyahat etmeye başladı. Köy sakinlerinin iddialarına göre Gölyaka Kaymakamlığı Köye Hizmet Götürme Birliği'nce 1 yıl önce köy yollarının bir kısmının asfaltlanacağı bir kısmının ise kaldırım taşı ile kullanılır hale getirileceği söylendi. Ancak yapılan yamalarla durum düzeltilmeye çalışıldı. Düzce’de 18 Temmuz'daki sel felaketinde ise yollar tamamen bozularak kullanılmaz hale geldi.
AT KULLANMAYA MECBURUZ
Atla seyahat eden Oğuzhan Emre Keleş, "Uzun süredir verilen sözler yerine getirilmediği için Elmacık köyü terk edilmiş gibi. Yolların durumu ortada toz, toprak içinde yol kenarındaki evler. Arabalarımıza rot balans yaptırmaktan bıktık. 2 servis aracımız var. Servisle günde 500 kilometre yol yapıyorum. Düzce’nin hiçbir yerinde böyle bir yol yok. Kaymakamlık ve belediye gelip söz veriyor. Kimsenin sözünü tuttuğu yok. Bir yama yaptılar köyün girişine dünyada böyle bir yama yok" dedi. Yolların durumu nedeniyle atları kullandıklarını belirten Mustafa Çelik de, "Atla mecbur kaldığımız için geçiyoruz. Artık hayvanlarımızın peşine araçlarımızla gidemez hale geldik. Yollarımızın halini görüyorsunuz. Çözümü bu yolla bulduk. Sözler verildi, vaatler verildi ama hiçbiri tutulmadı. Yollar araçları bozuyor. Araçlara ön takım yaptırmaktan bıktık. Araçlarımıza binemez hale geldik" diye konuştu. Köy sakini Fikret Gümüş ise sıfır otomobilini sattığını ifade ederek, şöyle konuştu: "Ben 32 yaşındayım. Kendimi bildim bileli bu yollara bir çözüm bulamadılar. Gelen bir yama yapıyor. Yapılan yamalar ortada. Hiç yapmasalardı daha iyiydi. Benim 1,5 yıllık arabam vardı. Arabamı sattım. Çünkü arabam artık sallanmaya başladı. Yazıktır, günahtır. Bu köy daha önce Bolu’ya bağlıyken örnek köy seçilen bir köy, yerleşim olarak harika bir köy, maalesef hizmet olarak bitikleri oynuyoruz. Köy halkı olarak yol kesmişliğimiz var. Farklı yollara mı başvuralım? Bize yakışmayan hallere mi girelim? Buyurun halimiz ortada, bu millete yazık."

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Bozuk yolları atlarla geçmeye başladılarBozuk yolları atlarla geçmeye başladılarBozuk yolları atlarla geçmeye başladılarBozuk yolları atlarla geçmeye başladılar

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