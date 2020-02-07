Bozüyük Açık Cezaevi'nden firar! Çalışma başlatıldı

Edinilen bilgiye g\u00f6re, Boz\u00fcy\u00fck A\u00e7\u0131k Ceza \u0130nfaz Kurumunda tutuklu bulunan \u0130.B.\u2019nin (55) yap\u0131lan say\u0131mda bulunmad\u0131\u011f\u0131 ve firar etti\u011fi \u00f6\u011frenildi. Kolluk kuvvetleri, \u0130.B.\u2019nin yakalanmas\u0131 i\u00e7in geni\u015f \u00e7apl\u0131 soru\u015fturma ba\u015flatt\u0131.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Gribe ne iyi gelir? Grip evde \u00e7abuk nas\u0131l ge\u00e7er? Gribe iyi gelen besinler nelerdir? PARTNER Bur\u00e7lar\u0131n can s\u0131k\u0131c\u0131 \u00f6zellikleriUla\u015f\u0131ma kar engeli! Ge\u00e7i\u015flere izin verilmiyor
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