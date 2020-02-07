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Bozüyük Açık Cezaevi'nden firar! Çalışma başlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2020 23:01 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden bir kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bozüyük Açık Cezaevi'nden firar! Çalışma başlatıldı

Edinilen bilgiye göre, Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan İ.B.’nin (55) yapılan sayımda bulunmadığı ve firar ettiği öğrenildi. Kolluk kuvvetleri, İ.B.’nin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Bilecik Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumu

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