Bozüyük’te Polis Haftası etkinlikleri

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Etkinlikler kapsamında ilk olarak İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner tarafından ilçe protokolü ziyaret edildi.

Ardından Merkez Kasımpaşa Camii’nde şehit polisler ve ebediyete intikal etmiş polislerin ruhlarına okunan Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif’in ardından dualar edildi. Mevlid-i Şerif programına Garnizon Komutanı Bakım Yüzbaşı Murat Günhan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Aktay, Belediye Başkan yardımcısı Ali Şahinoğlu İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner, AK Parti İlçe Başkanı Hüsnü Ersoy, Kent Konseyi Başkanı Osman Tekeli, İlçe Emniyet Müdürlüğü birim amirleri, emniyet müdürlüğü mensupları ve çok sayıda vatandaş ile şehit aileleri katıldı. Şehit polisler için cemaatle birlikte dualar okundu. Mevlid-i Şerif sonrasında ise cemaate pilav ikram edildi.