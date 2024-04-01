Bradikardi hangi durumlarda olur? Bradikardi ne zaman tehlikeli?

Bradikardi, genellikle yaşamı tehdit eden bir durum olmasa da, altta yatan nedenler ciddi olabilir ve tedavi gerektirebilir. Bu nedenle, bradikardi semptomları olan kişilerin bir doktora danışmaları önemlidir. Erken teşhis ve tedavi, potansiyel komplikasyonların önlenmesine yardımcı olabilir ve yaşam kalitesini artırabilir.
Bradikardi ne demek sorusuna şu yanıtı verebiliriz: Bradikardi kalp atış hızının normalden daha yavaş olması anlamına gelir. Yetişkinlerde kalp atış hızının dakikada 60'dan daha az olması bradikardi olarak kabul edilir. Bradikardi hangi durumlarda olur sorusunun yanıtı ise çeşitlidir. Bradikardi nedenleri şöyledir:
Uyku sırasında kalp atış hızının normalden daha yavaş olması sinüs bradikardisi olarak adlandırılır. Uyurken bradikardi oldukça yaygındır ve genellikle tehlikeli değildir.
Bradikardi her zaman tehlikeli değildir. Bazı kişilerde kalp atış hızı doğal olarak yavaş olabilir ve bu herhangi bir soruna yol açmaz. Ancak kalp atış hızı çok düşükse (dakikada 40'tan az) bu durum beyne ve diğer organlara yeterince kan gitmemesine neden olabilir. Bradikardi ölüme yol açar mı sorusuna ise şu yanıtı verebiliriz:
Bradikardinin ölüme yol açması nadirdir. Ancak tedavi edilmezse kalp yetmezliği, ani kalp durması ve ölüm gibi komplikasyonlara yol açabilir.
Bradikardi tedavisi, neden olduğu duruma bağlı değişir. Hafif vakalarda tedavi gerekmeyebilir ve sadece semptomların izlenmesi yeterli olabilir. Semptomlar ciddiyse veya kalp yetmezliği, kalp bloğu gibi altta yatan bir durum varsa, tedaviye ihtiyaç duyulabilir. Tedavi seçenekleri arasında ilaçlar, kalp pili implantasyonu veya ablasyon gibi cerrahi müdahaleler bulunabilir. Bradikardi tedavisi şunlardır:
Bradikardi'nin nedenine bağlı olarak doktorunuz diğer tedavileri de önerebilir. Örneğin, kalp yetmezliği olan kişilerde kalp yetmezliği tedavisi bradikardi semptomlarını iyileştirebilir.
Bradikardi, birçok farklı nedenle ortaya çıkabilir. Kalp yetmezliği, kalp hastalıkları, metabolik bozukluklar, hormonal dengesizlikler, ilaçlar veya bazı durumlarda sporcular gibi üst düzey fiziksel kondisyona sahip bireylerde bile görülebilir. Bradikardi belirtileri şöyle sıralanır: