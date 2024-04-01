Bradikardi hangi durumlarda olur? Bradikardi ne zaman tehlikeli?

Bradikardi, genellikle yaşamı tehdit eden bir durum olmasa da, altta yatan nedenler ciddi olabilir ve tedavi gerektirebilir. Bu nedenle, bradikardi semptomları olan kişilerin bir doktora danışmaları önemlidir. Erken teşhis ve tedavi, potansiyel komplikasyonların önlenmesine yardımcı olabilir ve yaşam kalitesini artırabilir.

Bradikardi ne demek sorusuna şu yanıtı verebiliriz: Bradikardi kalp atış hızının normalden daha yavaş olması anlamına gelir. Yetişkinlerde kalp atış hızının dakikada 60'dan daha az olması bradikardi olarak kabul edilir. Bradikardi hangi durumlarda olur sorusunun yanıtı ise çeşitlidir. Bradikardi nedenleri şöyledir:

Kalp hastalıkları: Kalp yetmezliği, kalp krizi, kalp bloğu, kalp kapak hastalıkları.

Kalp yetmezliği, kalp krizi, kalp bloğu, kalp kapak hastalıkları. İlaçlar: Beta blokerler, kalsiyum kanal blokerleri, digoksin.

Beta blokerler, kalsiyum kanal blokerleri, digoksin. Yaşlanma: Yaşlandıkça kalp atış hızı doğal olarak yavaşlar.

Yaşlandıkça kalp atış hızı doğal olarak yavaşlar. Diğer: Hipotiroidizm, elektrolit dengesizliği, uyku apnesi.

Uyku sırasında kalp atış hızının normalden daha yavaş olması sinüs bradikardisi olarak adlandırılır. Uyurken bradikardi oldukça yaygındır ve genellikle tehlikeli değildir.

Bradikardi ne zaman tehlikeli?

Bradikardi her zaman tehlikeli değildir. Bazı kişilerde kalp atış hızı doğal olarak yavaş olabilir ve bu herhangi bir soruna yol açmaz. Ancak kalp atış hızı çok düşükse (dakikada 40'tan az) bu durum beyne ve diğer organlara yeterince kan gitmemesine neden olabilir. Bradikardi ölüme yol açar mı sorusuna ise şu yanıtı verebiliriz:

Bradikardinin ölüme yol açması nadirdir. Ancak tedavi edilmezse kalp yetmezliği, ani kalp durması ve ölüm gibi komplikasyonlara yol açabilir.

Bradikardi olunca ne yapmalı?

Bradikardi tedavisi, neden olduğu duruma bağlı değişir. Hafif vakalarda tedavi gerekmeyebilir ve sadece semptomların izlenmesi yeterli olabilir. Semptomlar ciddiyse veya kalp yetmezliği, kalp bloğu gibi altta yatan bir durum varsa, tedaviye ihtiyaç duyulabilir. Tedavi seçenekleri arasında ilaçlar, kalp pili implantasyonu veya ablasyon gibi cerrahi müdahaleler bulunabilir. Bradikardi tedavisi şunlardır:

Hafif bradikardi ve herhangi bir belirtisi olmayan kişilerde tedavi genellikle gerekli değildir.

Kalp atış hızı çok düşükse veya bradikardi bayılma gibi ciddi semptomlara neden oluyorsa kalp pili takılması gerekebilir.

Bradikardi'nin nedenine bağlı olarak doktorunuz diğer tedavileri de önerebilir. Örneğin, kalp yetmezliği olan kişilerde kalp yetmezliği tedavisi bradikardi semptomlarını iyileştirebilir.

Bradikardi belirtileri nelerdir?

Bradikardi, birçok farklı nedenle ortaya çıkabilir. Kalp yetmezliği, kalp hastalıkları, metabolik bozukluklar, hormonal dengesizlikler, ilaçlar veya bazı durumlarda sporcular gibi üst düzey fiziksel kondisyona sahip bireylerde bile görülebilir. Bradikardi belirtileri şöyle sıralanır:

Yorgunluk

Baş dönmesi

Bayılma

Göğüs ağrısı

Nefes darlığı





