Breadcrumbing nedir, breadcrumbing ne demek? Breadcrumbing nasıl yapılır?

Günümüzde pek çok flört ya da ilişki sanal ortamda başlamakta veya önemli bir bölümü sanal dünyada gelişmektedir. Bu durumun bazı olumlu tarafları olsa da online dünyada tanışmak ve flörtü online dünyada geliştirmenin olumsuz tarafları da bulunmaktadır. Bunlardan birisi de bir kişiyi manipüle etmenin kolay hâle gelmesidir.

Breadcrumbing, (Ekmek kırıntısı atmak) bilhassa internette edilen flörtlerde, bir kişinin bir ilişkiye başlamak istemediği birine, ara sıra çapkın veya dikkat çekici mesajlar gönderdiği bir iletişim sürecini ifade eder.

Sağlıklı bir ilişkide iki tarafın da duygusal ve fiziksel doyumu söz konusu olmalıdır. Ancak bazı ilişkiler tek taraflı doyumun olduğu ve bir tarafın diğer tarafı türlü amaçlarla kullanması ile sürdürülür.

Breadcrumbing ne demek?

Breadcrumbing kavramını psikoloji profesörü Kelly Campbell şu şekilde açıklamıştır:

“Hiçbir zaman romantik bir ilişki düşünülmeyen birinin ilgisini almak için flört sinyalleri yani ‘kırıntılar’ bırakmaktır.”

Sosyal medya aşklarıyla birlikte oluşan sonu hiçbir yere varmayan ilişki biçimleri buna örnek verilebilir. Kaçan-kovalayan, sıcak-soğuk taktikleri biçiminde duygusal gel-gitlerin olduğu ilişkiler bireylerin gerçek ve sağlam ilişkiler kurmasını engellemektedir. Ekmek kırıntısından kasıt ise, asla netleştirmeden ve içi dolu umutlar vermeden, gerçekten tam anlamıyla ilişkiye umut kırıntıları bırakma durumu olarak açıklanır.

Breadcrumbing nedir?

Günümüzde tamamen teknolojik iletişim araçları vasıtası ile internet ortamında yürütülen bir olgu hâline gelen "flört" eylemi, tanışma amacı ne olursa olsun çoğunlukla sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden devam etmektedir. Flört uygulamaları kullanmayan kişiler bile bir şekilde tanıştığı potansiyel flörtü ile iletişiminin büyük bir bölümünü yüz yüze değil, akıllı telefonlar üzerinden yürütür. Bu da günümüzde konuşulan ghosting, lovebombing gibi yeni terimlerin doğal bir sebebidir.

Breadcrumbing, bir kişinin ciddi bir ilişki sürdürmek istemediği birine ilgisini istediği zamanlarda çapkın veya dikkat çekici mesajlar gönderdiği bir iletişim davranışını ifade eder. "Breadcrumbing" adı, "Hansel ve Gretel" peri masalındaki gibi, daha derin bir iletişim kurmadan birini manipüle etmek veya ilgilenmesini sağlamak için bir ekmek kırıntısı izi bırakma durumundan gelir.

Breadcrumbing nasıl yapılır?

Breadcrumbing yapan kişiler, genellikle sürekli olmayan ve tutarsız mesajlar göndererek, karşısındaki kişiye boş bir umut ya da romantik bir ilişki potansiyeli olabileceği izlenimini verirler. Sosyal medyadaki gönderileri beğenebilir veya yorumlayabilir, dönem dönem emoji veya mesaj gönderebilirler. Karşıdaki kişiye zaman ayırmadan veya çaba harcamadan minimum düzeyde iletişim sürdürmek için birçok yol kullanabilirler. Bu eylemler, manipüle edilen kişi için duygusal olarak kafa karıştırıcı olabilir, ara sıra gösterilen ilgiyi gerçek bir ilgi olarak yorumlayabilirler. Ancak iletişim tekrar kesildiğinde hayal kırıklığına uğramış hissederler.

Breadcrumbing, breadcrumbing yapan kişinin gerçek bir ilişki geliştirme niyeti olmadan birini yedekte tutmak olarak "oltanın ucunda" tutmasının veya kendi egosunu tatmin etmesinin bir yolu olabilir. Genel olarak bu, maruz kalan kişi için duygusal çöküntüye ve belirsizliğe neden olabileceğinden olumsuz bir davranış olarak kabul edilir.

