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Brexit: AB ile İngiltere arasındaki ticaret görüşmeleri sürüyor ancak “uzlaşmazlıklar” devam ediyor

07.12.2020 08:03 | Son Güncelleme:
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Brexit: AB ile İngiltere arasındaki ticaret görüşmeleri sürüyor ancak “uzlaşmazlıklar” devam ediyor

İngiltere ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ticaret görüşmeleri yeniden başladı ancak Çevre Bakanı George Eustice, vaktin azalmasına rağmen "anlaşmanın henüz sağlanamadığını" söyledi.

İngiltere ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ticaret görüşmeleri yeniden başladı ancak Çevre Bakanı George Eustice, vaktin azalmasına rağmen "anlaşmanın henüz sağlanamadığını" söyledi.

Eustice, BBC'ye yaptığı açıklamada, balıkçılık ve ticari işletmelerle ilgili düzenlemeler konusundaki "uzlaşmazlığın" devam ettiğini belirtti.

İngiltere'nin baş müzakerecisi Lord Frost ile AB'nin baş müzakerecisi Michel Barnier arasındaki görüşmeler Brüksel'de devam ediyor.

Konuyla ilgili BBC'ye konuşan AB kaynakları, balıkçılık konusunda anlaşmanın yakın olduğunu söylemesine karşın İngiltere Başbakanlığı'ndan bir kaynak görüşmelerde "ilerleme kaydedilemediğini" ifade etti.

İngiliz hükümet kaynağı, Pazar gecesi BBC'ye yaptığı açıklamada, "Bu konuda bugün herhangi bir yeni ilerleme sağlanamadı" dedi.

BBC'ye açıklama yapan üst düzey bir AB diplomatı da balıkçılık haklarıyla ilgili meselenin "görüşmelerin tıkandığı konular arasında kesinlikle olmadığını" aktardı.

Diplomat, her iki taraftaki ticari işletmeler için "ortak bir hareket alanının" sağlanması için yapılacak düzenlemeler ve bu düzenlemelerin uygulanmasıyla ilgili uyuşmazlığın devam ettiğini söyledi.

İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney yakın zamanda bir anlaşmaya varılmasının "herkesin çıkarına" olduğunu belirtti.

İngiltere, 2016 yılında yapılan referandumun ardından Ocak 2020'de resmen AB üyeliğinden çıktı ve Birliğe dair düzenlemelerin devam ettiği bir yıllık geçiş süreci de bu yıl sonunda sona eriyor.

AB ile İngiltere arasında yılsonuna kadar bir anlaşmanın onaylanamaması halinde ticareti yapılan mallar sınır kontrollerine ve vergi düzenlemelerine tabi olacak.

Bakan Eustice, BBC One'da Andrew Marr'ın sunduğu programda yaptığı açıklamada, "Anlaşma henüz sağlanabilmiş değil ancak geçen haftanın sonunda gelinen noktada aksilik olduğunu inkar edecek değilim. Başlıca uyuşmazlık konuları halen devam ediyor. Bunlar oldukça temel konular. Başından beri egemenliğimize saygı duyulması halinde bir anlaşmaya varabileceğimizi söylüyoruz" dedi.

Eustice sözlerine, "Bir anlaşmaya varılıp varılmayacağına karar vermek için muhtemelen son günleri yaşadığımızı düşünüyorum" diye devam etti.

İngiltere ile AB arasında Pazar günkü görüşmelerin ardından yapılan ortak açıklamada, balıkçılık, rekabet düzenlemeleri ve varılacak anlaşmanın uygulanması konularının halen sorun yaratmayı sürdürdüğü ve "bu konularda uzlaşma sağlanana kadar herhangi bir anlaşmanın mümkün olmayacağı" belirtildi.

Tarafların Pazartesi akşamı tekrar biraraya gelerek görüşmelere devam etmesi kararlaştırıldı.

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