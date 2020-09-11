Brexit: AB, İngiltere’nin çıkış anlaşmasına yönelik değişiklik teklifini geri çekmesi için ay sonuna kadar süre verdi

Avrupa Birliği (AB), İngiltere'ye üyelikten ayrılmasının koşullarını belirleyen çıkış anlaşmasında yapmak istediği değişiklikleri geri çekmesi için "ay sonuna kadar" süre verdi. AB, İngiltere'nin değişiklikleri geri çekmemesi halinde, ticaret görüşmelerinin tehlikeye gireceği uyarısını yaptı. İngiltere, bu hafta içerisinde Ocak'ta AB ile imzaladığı çıkış anlaşmasının bazı bölümlerini değiştiren yeni bir yasa tasarısı açıkladı. AB, bunun "güven ilişkisine ciddi şekilde zarar verdiğini" ve İngiltere'ye karşı hukuki adım atmaya "çekinmeyeceğini" söyledi. İngiltere'de kabine faaliyetlerinin koordinasyonundan sorumlu bakan Michael Gove, yasa tasarısını geri çekmeyeceklerini "çok net bir şekilde ifade ettiklerini" aktardı. Hükümet, Parlamento'nun egemenliğinin olduğunu ve İngiltere'nin uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini ihlal eden yasal düzenlemeler yapabileceğini savunuyor. AB'nin Başmüzakereci Michel Barnier, İngiltere ile AB arasında yeni bir ticaret anlaşması yapılmasıyla ilgili yürütülen müzakerelerin Londra'daki en son turunun tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada, "güven ve itimadın en kritik konular olduğunu ve bundan sonra da olacağını" ifade etti.

İngiltere'nin Başmüzakerecisi David Frost da serbest ticaret anlaşması konusunda "önemli" görüş ayrılıklarının sürdüğünü ancak görüşmelere önümüzdeki hafta Brüksel'de devam edileceğini belirtti. İngiltere, 2016'da yapılan referandumun ardından 31 Ocak'ta AB üyeliğinden resmen ayrıldı. Bu tarihte yılsonuna kadar sürecek olan 11 aylık bir geçiş dönemi başladı. Bu geçiş döneminde, birçok düzenleme aynı şekilde devam ederken, iki tarafından da başta ticaret olmak üzere Brexit sonrası ilişkilerin niteliğini belirleyecek bir anlaşma yapması öngörülüyor. Ancak, AB tarafında esas kaygı yaratan konu ise Boris Johnson başbakanlığındaki hükümetin İç Piyasa Kanunu'na ilişkin verdiği değişiklik tasarısı. Tasarı, çıkış anlaşmasının en kritik unsurlarından biri olan Kuzey İrlanda Protokolü'ne ilişkin değişiklik yapılmasını da öngörüyor. Bu protokol, İngiltere'nin AB üyeliğinden ayrılmasının (Brexit) ardından İrlanda Cumhuriyeti ile Kuzey İrlanda arasında fiziki sınırların kurulmamasını engelleyecek hukuki garantiler içeriyor.

Sunulan değişiklik tasarısı, Kuzey İrlanda'dan Britanya adasına gelecek olan mallar üzerinde ayrı ek kontrol yapılmamasını öngörüyor. Tasarı, İngiliz bakanlara, İngiltere ile AB'nin ticaret anlaşması üzerinde mutabakat sağlayamaması halinde, 1 Ocak itibarıyla malların serbest dolaşımıyla ilgili yürürlüğe girecek kuralları değiştirme ya da "uygulamama" yetkisi tanıyor. İngiliz hükümetinin tasarının detaylarını açıklamasının ardından Grove ile Avrupa Komisyonu'nun Başkan Yardımcısı Maros Şefçoviç arasında olağanüstü bir toplantı yapıldı. Görüşmelerin ardından, AB, çok sert bir açıklama yaparak, çıkış anlaşmasının hukuki müeyyidelerinin bulunduğunu söyledi. AB, "Bu anlaşmayı ne AB ne de İngiltere tek taraflı olarak değiştirebilir, netleştirebilir, revize edebilir, yorumlayabilir, geçersiz kılabilir ya da uygulamasını durdurabilir" dedi. AB, İngiltere'nin değişiklik tasarısının Kuzey İrlanda'daki barışı korumayı amaçladığı yönündeki tezini de reddederek, yapılması istenen değişikliklerin sonucunun bunun tam aksi olacağını belirtti.

Şefçoviç, tasarının geçmesinin çıkış anlaşmasının ve uluslararası hukukun "aşırı ciddi şekilde ihlali" anlamına geleceğini ifade etti. Şefçoviç, Johnson hükümetine tasarıyı geri çekmesi için "ay sonuna kadar" süre verdi ve çıkış anlaşmasının "metinde yer alan yasal yükümlülüklerinin ihlal edilmesi halinde bir dizi mekanizma ve hukuki müeyyide içerdiğini ve AB'nin de bunları kullanmaya çekinmeyeceğini" söyledi. https://twitter.com/GermanAmbUK/status/1304133428397445122 Almanya'nın İngiltere Büyükelçisi Andreas Michaelis, 30 yıllık diplomatlık kariyerinde "bir müzakere sürecinin böylesine hızlı, kasti ve etkili bir şekilde bozulduğuna" daha önce hiç tanık olmadığını belirtti. Michaelis, "İngiltere ile AB arasındaki bir ortaklığın olduğuna aynı benim gibi inanıyorsanız, bu olanları kabul etmeyin" dedi. İngiliz hükümeti de verdiği yanıt da "anlaşma yükümlülüklerinden iyi niyetle ayrılacağını" ancak "kendimizi içinde bulduğumuz bu zor ve olağanüstü koşullar altında, temel ilkenin parlamenter egemenlik olduğunu hatırlamanın önemli" olduğunu söyledi.