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Brexit Anlaşması bir kez daha reddedilirse İngiltere AB’den ya anlaşmasız ayrılacak ya da AP seçimlerine girecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.03.2019 14:35 | Son Güncelleme

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma tarihinin ertelenmesinin ardından İngiltere Başbakanı Theresa May, üçüncü kez parlamentoda oylanacak Brexit Anlaşması için ikna çalışmalarına başladı.

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma tarihinin ertelenmesinin ardından İngiltere Başbakanı Theresa May, üçüncü kez parlamentoda oylanacak Brexit Anlaşması için ikna çalışmalarına başladı. Brexit Anlaşması’nın üçüncü kez reddedilmesi durumunda İngiltere, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine katılacak.
Belçika’nın başkenti Brüksel’de bir araya gelen Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin liderinin dün gece saatlerine kadar süren 8 saatlik görüşmesi sonunda İngiltere’nin AB’den ayrılma anlaşmasının İngiltere Parlamentosu tarafından kabul edilmesi şartıyla 22 Mayıs’a ertelemesine karar verilmişti. Gelecek hafta içerisinde İngiltere Parlamentosu’nda oylanması planlanan Brexit Anlaşması bir kez daha reddedilmesi durumunda İngiltere’nin birlikten ayrılmasına ilişkin son karar tarihi 12 Nisan olacak. İngiltere’nin 12 Nisan’a kadar Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılıp katılmayacağını AB’ye bildirmesi gerekiyor.
İngiltere Parlamentosu, Brexit Anlaşması’nı bu kez kabul ederse, İngiltere’nin Birlik’ten çıkış tarihi 22 Mayıs olacak. Böylece İngiltere Avrupa Parlamentosu seçimlerinden bir gün önce Avrupa Birliği’nden ayrılmış olacak.

İkna çalışmaları başladı
Dün varılan kararın ardından Theresa May, milletvekillerini ikna çalışmalarına başladı. Başbakan May, Brexit’in ertelenmesinden sonra yaptığı konuşmada İngiltere’ye dönerek anlaşmanın parlamentodan geçmesini sağlamak için çalışacağını söyledi. Therasa May, "Umarım karar noktasında bulunduğumuz konusunda hem fikiriz. Birlik’ten bir anlaşmayla ayrılmayı garantilemek ve ülkemizi ileri götürmek için bütün çabamı kullanacağım" dedi.
İngiltere Parlamento Başkanı John Bercow ise iki kez reddedilen Brexit Anlaşması’nın bir kez daha parlamentoya meclise gelmesi için önemli değişikler yapılması gerektiğini söyledi.
Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ise, ikinci bir uzatma olması halinde İngiltere’nin Avrupa Birliği seçimlerine girmesi gerekeceğini söyledi.
Dün yapılan anlaşmanın ardından İngiltere’nin AB’den anlaşmasız ayrılma ihtimalinin zayıfladığı ifade ediliyor. Öte yandan Brexit Anlaşması’nın 12 Nisan’a kadar parlamentodan geçmemesi halinde anlaşmasız ayrılık ihtimalinin bulunduğu belirtildi.

Görüşmeler Pazartesi başlayacak
Brexit Anlaşması’na ilişki yeni görüşmeler Pazartesi günü başlayacak. Ancak oylamanın ne zaman yapılacağı konusunda bir açıklama yapılmadı.

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