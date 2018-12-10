Brexit oylaması erteleniyor mu?

Avrupa Birliği, Brexit Anlaşması'nı tekrar müzakere etmeyeceğini açıkladı.

Avrupa Komisyonu Sözcüsü, "Bizim masada hali hazırda bir anlaşmamız" var derken, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker da "Müzakerede bulunmayacağız" açıklamasında bulundu.

İngiliz medyası ise, kabineye yakın kaynaklara dayandırdığı haberlerde, Salı günü yapılması planlanan Brexit oylamasının hükümet tarafından erteleneceğini yazdı. Theresa May hükümetinin AB ile yaptığı anlaşmanın parlamentodan onay alamayacağı yönündeki tahminler son günlerde güç kazanmıştı. May hükümeti olası bir yenilginin önüne geçmek için oylamayı ertelemeyi planlıyor.

İngiliz parlamentosunda, May'in Brexit anlaşmasının yeniden müzakere edilmesini isteyenlerin sayısı bir hayli fazla. Ancak AB'den son yapılan açıklama ile bu yol kapanmış gibi görünüyor. Eğer May'in anlaşması parlamentoda onaylanmaz ve yeniden müzakere yolu açılmaz ise Birleşik Krallık ile Avrupa Birliği arasında 'anlaşmasız ayrılık' seçeneği gündeme gelecek.

Konuyla ilgili olarak Başbakan Theresa May'in bu akşam 'AB'den ayrılmak' başlıklı bir konuşma yapacağı belirtildi. May'in burada parlamentodaki oylamanın yarın gerçekleşmeyeceğini açıklaması bekleniyor.

