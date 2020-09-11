HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Araştırmaya gittiği yerliler tarafından öldürüldü!

Araştırmaya gittiği yerliler tarafından öldürüldü!

DÜNYA HABERLERİ  | 11.09.2020 10:28 | Son Güncelleme

Brezilya'nın önde gelen çevrecilerinden Rieli Franciscato'nun, araştırmaya gittiği izole yerli halkı tarafından atılan okla vurularak hayatını kaybettiği bildirildi.

Araştırmaya gittiği yerliler tarafından öldürüldü!

Brezilya Ulusal Yerli Vakfına ait Etu Çevre Koruma Birimi Koordinatörü Franciscato'nun, dün Rondonia eyaletindeki Uru-Eu-Wau-Wau yerli topraklarının güneyinde yaşamını yitirmesi kamuoyunda yankı buldu.

Söz konusu bölgede haziran ayında görülen izole yerli halkı araştırmak üzere bölgeye giden Franciscato'nun, varlığını kanıtlamaya çalıştığı izole yerliler tarafından dün atılan bir okla göğsünden vurulduğu kaydedildi.

Kamu Polisi yetkilileri, Franciscato'nun okla vurulduğunda askeri polisin desteğiyle bölgede görev yaptığını bildirdi.

Polis Müdürü Jeremias Mendes, olayı, "Polisler, oklarla saldırıya uğradıklarını fark ettiklerinde aracın arkasına sığınmışlar, ancak kurban zamanında sığınamamış. Saldırılar durduğunda, kurbanı yerde yatarken bulmuşlar, ancak yerli halk çoktan gitmiş" şeklinde açıkladı.

Mendes, çalışmaların izole edilmiş yerli halkın varlığını teyit etmek amacıyla yapıldığını kaydederek, Franciscato'nun durumu kaydetmek üzere bir araştırma hizmeti yürütmek için bölgeye giden bir profesyonel olduğunu belirtti.

Bölgedeki çevre derneği yetkililerine göre, izole yerli halk, düşman ile savunmacı arasındaki farkı bilmiyordu ve muhtemelen "söz konusu yerliler topraklarının işgal edildiğini zannederek" hayatta kalmaya çalışıyorlardı.

Yerel medyaya yansıyan haberlere göre haziran ayında, Uru-Eu-Wau-Wau yerli topraklarının güneyindeki Seringueiras bölgesinde bir çiftlikte bir grup izole yerli insan görülmüş, yerlilerin çiftlikten bir tavuk ve bir balta alıp, yerine av eti bırakarak gittikleri bildirilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hemşirenin yardım çığlıklarına koştu! Sonrası dehşet... Hemşirenin yardım çığlıklarına koştu! Sonrası dehşet...
Yangınlar durdurulamıyor! Ölü sayısı 15'e yükseldiYangınlar durdurulamıyor! Ölü sayısı 15'e yükseldi
Şanzıman arızası kaça patlar?Şanzıman arızası kaça patlar?
En Çok Okunan Haberler
Macron'dan flaş Türkiye açıklaması
Macron'dan flaş Türkiye açıklaması
MasterChef'te gözyaşlarına boğuldu! Yarışmaya devam edemedi
MasterChef'te gözyaşlarına boğuldu! Yarışmaya devam edemedi
Otelde kalan genç kız uyandığında şoke oldu! Hiç tanımadığı bir adam...
Otelde kalan genç kız uyandığında şoke oldu! Hiç tanımadığı bir adam...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı sözler: Biz size büyük geliriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı sözler: Biz size büyük geliriz
Boşanmak üzereydi! Bir şok daha
Boşanmak üzereydi! Bir şok daha
Bakan Koca'ya AK Partili vekilin oğluna yaptığı düğün soruldu! İşte yanıtı
Bakan Koca'ya AK Partili vekilin oğluna yaptığı düğün soruldu! İşte yanıtı
İlginizi Çekebilir
'Bir lider ne kadar sert ve acımasızsa, o kadar iyi anlaşıyorum'
'Bir lider ne kadar sert ve acımasızsa, o kadar iyi anlaşıyorum'
Kanadalı yargıç Müslüman kadından 5 yıl sonra özür diledi
Kanadalı yargıç Müslüman kadından 5 yıl sonra özür diledi
DSÖ'den 'koronavirüs aşısı' açıklaması
DSÖ'den 'koronavirüs aşısı' açıklaması
Bilim insanları uyardı: Kurtçuklarla beslenmeye hazır olun
Bilim insanları uyardı: Kurtçuklarla beslenmeye hazır olun
Ukraynalı kadın, iniş yapan uçağın kanadında yürüdü
Ukraynalı kadın, iniş yapan uçağın kanadında yürüdü
Diğer Haberler
Kolombiya'da polis şiddeti protestoları: 10 ölü
Polis şiddeti protestolarında 10 kişi öldü!
ABD'de yangınlar durulmuyor! Ölü sayısı 15'e yükseldi
Yangınlar durdurulamıyor! Ölü sayısı 15'e yükseldi
‘Çin, uzaya bilinmeyen bir nesne fırlattı’
‘Çin, uzaya bilinmeyen bir nesne fırlattı’
Yüksek ateşte rengi değişen maske üretildi!
Yüksek ateşte rengi değişen maske üretildi!
Trump'la ilgili çarpıcı Kaşıkçı ve Prens Selman iddiası
Trump'la ilgili çarpıcı Kaşıkçı ve Prens Selman iddiası
Son dakika: Trump duyurdu! ABD, Irak ve Afganistan'daki asker sayısını düşürüyor
Trump duyurdu! ABD'den flaş karar
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.