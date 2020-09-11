Araştırmaya gittiği yerliler tarafından öldürüldü!

Mendes, çalışmaların izole edilmiş yerli halkın varlığını teyit etmek amacıyla yapıldığını kaydederek, Franciscato'nun durumu kaydetmek üzere bir araştırma hizmeti yürütmek için bölgeye giden bir profesyonel olduğunu belirtti.

Polis Müdürü Jeremias Mendes, olayı, "Polisler, oklarla saldırıya uğradıklarını fark ettiklerinde aracın arkasına sığınmışlar, ancak kurban zamanında sığınamamış. Saldırılar durduğunda, kurbanı yerde yatarken bulmuşlar, ancak yerli halk çoktan gitmiş" şeklinde açıkladı.

Söz konusu bölgede haziran ayında görülen izole yerli halk ı araştırmak üzere bölgeye giden Franciscato'nun, varlığını kanıtlamaya çalıştığı izole yerliler tarafından dün atılan bir okla göğsünden vurulduğu kaydedildi.

Bölgedeki çevre derneği yetkililerine göre, izole yerli halk, düşman ile savunmacı arasındaki farkı bilmiyordu ve muhtemelen "söz konusu yerliler topraklarının işgal edildiğini zannederek" hayatta kalmaya çalışıyorlardı.

Yerel medyaya yansıyan haberlere göre haziran ayında, Uru-Eu-Wau-Wau yerli topraklarının güneyindeki Seringueiras bölgesinde bir çiftlikte bir grup izole yerli insan görülmüş, yerlilerin çiftlikten bir tavuk ve bir balta alıp, yerine av eti bırakarak gittikleri bildirilmişti.

