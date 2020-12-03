Brezilya'da hamile kılığında karpuz içinde uyuşturucu kaçakçılığı şaşırttı

Brezilya'da şeytanın aklına gelmez dedirten bir olay yaşandı. Ülkenin Sao Paulo kentinde uyuşturucu tacirliği yapan hamile kılığına girerek, karnındaki karpuz kabuğunda uyuşturucu madde taşıdığı ortaya çıktı.

Uyuşturucu taciri kadının ülkenin en büyük ikinci kenti Rio de Janeiro'ya giden bir otobüse bindiği sırada yolcuların şüphelenmesi sonucu polise bildirmesiyle yakalandı.

Polisin otobüse düzenlediği operasyon sonucu yakalanan uyuşturucu taciri kadının karnındaki karpuz kabuğundan, 2 kilogram ağırlığındaki 4 paket kokain ele geçirildi.

Öte yandan, Yerel basında çıkan haberlere göre, uyuşturucu tacirinin polis ifadesinde uyuşturucuyu Brezilya'nın başkenti Brasilia'ya naklettiği uyuşturucu sevkiyatında kendisine 500 Brezilya Reali yani yaklaşık 100 dolar ödendiğini açıkladı. Kadının bu taktikle kilolarca uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı belirtildi.

