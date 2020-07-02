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Brezilya’da muhabir canlı yayında soyuldu

DÜNYA HABERLERİ  | 02.07.2020 13:48 | Son Güncelleme

CNN'in Brezilya'da görev yapan muhabiri Bruna Macedo, Sao Paulo'dan yaptığı canlı yayın sırasında soyuldu. Stüdyodaki sunucu olanları muhabirin sorularını cevaplamayı bıraktıktan birkaç dakika sonra fark edebildi.

Brezilya’da muhabir canlı yayında soyuldu

Olay, 25 Haziran’da Ponte das Bandeiras köprüsünde CNN muhabirinin uzun süren yağmurlardan sonra Tiete Nehri'nde yükselen su seviyesini izleyicilere göstermeye çalıştığı sırada yaşandı.

Kameraman olmadan yayın yapan muhabir Bruna Macedo canlı yayını cep telefonuyla gerçekleştiriyordu.

Elinde bıçak olan bir saldırgan, uzunca bir süre muhabiri izledikten sonra yavaşça yanına yaklaşarak telefonunu gaspetti ve olay yerinden uzaklaştı.

Hava durumunu anlatmaya devam eden stüdyodaki sunucu ise muhabirin gasp edildiğini hemen fark edemedi ve bir süre yayına normal bir şekilde devam etti.


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