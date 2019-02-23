Brezilya’dan gelen insan yardım Venezuela’ya girdi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduyo’ya tepkiler artarken, ordudan kopmalar devam ediyor. Venezuela Ulusal Muhafızları’na bağlı Fernando Rodriguez del Toro Birliğinin komutanı Binbaşı Hugo Parra Martinez, Tienditas Köprüsü'ndeki görev yerini terk ederek, Kolombiya’ya sığındı. Parra yaptığı ilk açıklamada, “Başkanımız olarak Juan Guaido'yu tanıyorum ve yürüyüşünün arkasında olmaya ve Venezuela halkıyla mücadele edeceğime söz veriyorum” dedi.

BAŞKENTTE ASKERİ ÜSSÜN ÖNÜNDE TOPLANILDI

Başkent Karakas’ta ise Maduro karşıtları Francisco de Miranda Hava Üssü önünde ve çevresinde toplanmaya başladı. Protestocular, ordunun insani yardımların ülkeye sokulmasına izin vermesi için gösteriler düzenliyor.

BREZİLYA'DAN İLK İNSANİ YARDIM GELDİ



Brezilya’dan gelen insani yardım, sınır kapıları Nicolas Maduro’nun emriyle kapatılmasına rağmen Venezuela’ya girdi. Venezuela’nın Brezilya Büyükelçisi Maria Teresa Belandria yaptığı açıklamada, insani yardım taşıyan ilk kamyonun ülkeye girdiğini duyurdu. Belandria, “Brezilya’nın Pacaraima sınırından insani yardımlı kamyonu sınırı geçti. Şu anda Venezuela tarafında olduğunu söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.