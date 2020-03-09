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Brezilya'dan şok karar: Apple iPhone'ları yavaşlatmakta haklı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.03.2020 15:33 | Son Güncelleme

Brezilya Tüketici Koruma Enstitüsü IDEC, iPhone'ları yavaşlattığı gerekçesiyle Apple'a dava açtı. Davaya Brezilya Bilgi Teknolojileri Politikası ve Kanunu Enstitüsü IBDI'de katıldı ve Apple'ın 986 milyon dolar ceza ödemesini talep etti. Ancak Brezilya mahkemesi Apple'ı haklı bularak herkesi şaşkınlığa uğrattı.

Brezilya'dan şok karar: Apple iPhone'ları yavaşlatmakta haklı!

Apple'ın yavaşlatma politikası malumunuz. Apple'ın dediğine göre bu politika sayesinde eskiyen iPhone bataryalarında meydana gelebilecek ani kapanma sorunlarının önüne geçilebiliyor. Fakat bu açıklama hiçbir kimseyi memnun etmiyor. Bunun bir örneği Apple hakkında açılan davalar ve alınan sonuçlar. Son açılan davada Fransa Apple'ı iPhone'ları yavaşlattığı gerekçesiyle 25 milyon euroluk bir para cezasıyla cezalandırmıştı. Apple'a diğer bir ceza kararı ise ABD'den gelmişti. ABD Apple'dan kullanıcılarına 25 dolar ödeme yapmasını istemişti. Tüm bunların ardından Apple hakkında başka bir ülkede açılan bir dava daha sonuçlandı. Ancak bu kez mahkemeden zaferle ayrılan davacılar değil Apple'dı.

BREZİLYA MAHKEMESİ APPLE'I HAKLI BULDU

Brezilya Tüketici Koruma Enstitüsü IDEC'in iPhone'ları yavaşlattığı gerekçesiyle Apple'a açtığı dava sonuçlandı. Brezilya Bil Teknolojileri Politikası ve Kanunu Enstitüsü'nün de Apple'a 986 milyon dolar ceza kesilmesini istediği davada, davanın hakimi Joao Egmon, Apple'ın iPhone'ları yavaşlatmasının bir nedeni olduğunu, Apple'ın kullanıcıları korumak için iPhone'ları yavaşlattığını söyleyerek Apple'ı haklı buldu ve bütün davaları reddetti.

Apple iPhone

Brezilya mahkemesinin Apple hakkındaki davalarda böyle bir karar vermesi gerçekten şaşırtıcı. Ancak iddialara göre bunun nedeni Apple'ın Brezilya ekonomisine olan katkısı. Apple Brezilya'daki Foxconn fabrikalarında yüzlerce Brezilyalı işçiye istihdam sağlıyor. Bu da şaşkınlığı bir ölçüde dindiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Apple iPhone ios brezilya IDEC IBDI akıllı telefon

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