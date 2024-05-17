Brezilya fönü nedir, nasıl yapılır? Brezilya fönü ne kadar dayanır?

Saç, sadece kadınlar için değil erkekler için de son derece önemli olarak kabul edilir. Hem estetik olarak hem de kişinin kendini iyi hissetmesini sağlayabildiği için ruhsal olarak çok uzun yıllardan beri önemli kabul ettiği saçlara dönem dönem çeşitli işlemler uygulanır. Bu uygulamalardan biri de Brezilya fönü modası olmuştur.

Brezilya fönü nedir?

Saçları düzleştirmeye yarayan işlemlerden biri olan Brezilya fönü, saçlara hem şekil veren hem de zaman içinde parlaklık sağlaması amacı ile yapılan bir işlemdir. Bu işlem diğer fönlerden çok daha uzun sürer ve kalıcılığı da daha uzundur.

Genel olarak kıvırcık saçlı olan kişiler tarafından tercih edilen Brezilya fönü uygulaması doğru bir şekilde ve bu konuda uzman kişiler tarafından yapılmaz ise saçlar için kalıcı hasarlara da neden olabilir.

Brezilya fönü nasıl yapılır?

Brezilya fönü işleminin yapılması ortalama olarak 2 saat ya da 3 saat sürebilir. İşlem yapıldıktan sonra ise kalıcılığı yaklaşık 4 ay ya da 6 ay arası değişiklik gösterebilmektedir. Bu süre kişinin saç yapısı ile de ilgili olabilmektedir.

Çok zaman karıştırılsa da keratin bakımı ve Brezilya fönü aynı şey değildir. Bu iki işlem de saçları düzleştirme amacı ile yapılıyor olsa da Brezilya fönü aslında saçların içinde bulunan keratin proteinini tekrar yapılandırarak düzleştirme sağlar.

Brezilya fönü ne işe yarar?

Bakım da isteyen bir işlem olan Brezilya fönü saçlara çeşitli yararlar sağlar. Öncelikle saçın yapısını güçlendirme amacı ile yapılan bu işlem sadece saçı düzleştirmekle kalmaz saça özel bir keratin tedavisi de uygular. Brezilya fönünün yararlarından bazıları şunlardır:

Saçlar daha düz ve parlak olur.

Saçın yapısını iyileştirir.

Keratin tedavisi uygular.

Saçın yıpranmasını yavaşlatır.

Saçın daha sağlıklı uzamasını sağlar.

Günlük şekillendirme zorluğunun önüne geçer.

Brezilya fönü ne kadar dayanır?

Yapılışı en uzun olan saç işlemlerinden biri de Brezilya fönü işlemidir. Bu işlemin yapılma süreci uzundur ancak kalıcılığı da oldukça fazladır. Kalıcılık süresi kişinin saç yapısına bağlı olarak değişebilir.

Brezilya fönü yapıldıktan aylar sonra da kullanılmaya devam edilebilir bir işlem türüdür. Yaklaşık olarak 4 ay ya da 6 ay sürdüğü bilinmektedir.





