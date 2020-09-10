Brezilya fönündeki gizli tehlike! Bu gerçeği kimse bilmiyor...

Brezilya fönü son dönemlerde oldukça talep gören bir işlem haline geldi. Özellikle kıvırcık ve dalgalı saçlarından sıkılan ve değişiklik arayanlar için müthiş bir uygulama. Saçlarınızın daima kuaförden yeni çıkmış gibi görüneceği bu işlemi daha ayrıntılı inceleyelim.

BREZİLYA FÖNÜ NEDİR?

Brezilya fönü, kalıcı (bir süre) saç düzleştirme işlemine verilen isimdir. Nasıl perma ile saçın kıvırcık olması sağlanıyorsa Brezilya fönü ile de düz olması sağlanıyor. Bu işlem ile saçın pigmentlerine bol keratin uygulayarak, saçlardaki aşırı dalgalanmaların önüne geçiliyor ve saçların düz bir şekil alması sağlanıyor.

Ancak Brezilya fönü tamamen kalıcı bir işlem değil. Bir süre saçlar düz görünür. Saç uzadıkça eski formuna geri döner. Brezilya fönünün ömrü saç uzayana kadar diyebiliriz. Genel olarak 4-6 ay arasında kalıcılık sağlar. Yapımı yaklaşık 2-3 saat sürer. Fönün evde tek başına yapılması uygun değil. Bazı saçlarda 1 kez yapılması yeterli gelmeyebilir. Kolay bir işlem olmadığı için uzman birinden destek alınması gerekir.