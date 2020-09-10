Brezilya fönündeki gizli tehlike! Bu gerçeği kimse bilmiyor...

Brezilya fönü son dönemlerde oldukça talep gören bir işlem haline geldi. Özellikle kıvırcık ve dalgalı saçlarından sıkılan ve değişiklik arayanlar için müthiş bir uygulama. Saçlarınızın daima kuaförden yeni çıkmış gibi görüneceği bu işlemi daha ayrıntılı inceleyelim.
BREZİLYA FÖNÜ NEDİR?
Brezilya fönü, kalıcı (bir süre) saç düzleştirme işlemine verilen isimdir. Nasıl perma ile saçın kıvırcık olması sağlanıyorsa Brezilya fönü ile de düz olması sağlanıyor. Bu işlem ile saçın pigmentlerine bol keratin uygulayarak, saçlardaki aşırı dalgalanmaların önüne geçiliyor ve saçların düz bir şekil alması sağlanıyor.
Ancak Brezilya fönü tamamen kalıcı bir işlem değil. Bir süre saçlar düz görünür. Saç uzadıkça eski formuna geri döner. Brezilya fönünün ömrü saç uzayana kadar diyebiliriz. Genel olarak 4-6 ay arasında kalıcılık sağlar. Yapımı yaklaşık 2-3 saat sürer. Fönün evde tek başına yapılması uygun değil. Bazı saçlarda 1 kez yapılması yeterli gelmeyebilir. Kolay bir işlem olmadığı için uzman birinden destek alınması gerekir.
BREZİLYA FÖNÜ NASIL YAPILIR?
Eğer saçlar çok bakımsızsa uygulamadan önce bir bakım yapılır.
Brezilya fönünde önce saçlar doğal içerikli şampuanlar ile 2-3 kere yıkanır.
Daha sonra saçlar havlu ile kurutulur. Kurutmada saçların yanmaması için fön makinesi kullanılmaz.
Saç kuruduktan sonra saça keratin sürülür. Keratin sürülürken saçların kuru olmasına dikkat edilir.
Keratin bütün saça iyice yedirildikten sonra saç, ince bir tarak ile taranır.
Bu işlemden sonra saç durulanır ve son bakım yapılır.
İşlem sonrası saç, fırça kullanmadan fön ile kurutulur ya da bir düzleştirici ile düzleştirilir.
3 gün boyunca saçın yıkanmaması ve saça toka takılmaması tavsiye edilir.
Bu işlem sonrası saç 3 günde bir yıkanmalıdır. Kendi halinde kurumaya bırakılmalıdır.
BREZİLYA FÖNÜ ZARARLI MI?
Yapılan araştırmalar sonucu Brezilya fönünün yüksek miktarda formaldehit adı verilen kanserojen madde içerdiği ortaya çıktı. Kullanıldığı maddelerde %0,2 oranında bulunması gereken bu madde Brezilya fönünde daha fazla bulunuyor. Bu formaldehit gözlere, buruna ve boğaza oldukça zarar veriyor. Hatta daha sık kullanılması kansere bile yol açabiliyor. Ayrıca fön uygulandıktan 1 saat sonra bazı yan etkiler ortaya çıkabiliyor. Bunlar; yorgunluk, göz kızarması, burun kanaması gibi etkiler. Brezilya fönü uygulandıktan bir süre sonra fönün etkisi geçince, saçlar kuru ve cansız bir hal alıyor. Yıpranan saçlar zamanla dökülmeye başlıyor.
Bu nedenle Brezilya fönü yaptırmak yerine saç bakımımıza daha fazla özen göstererek, saçımızın hep güzel görünmesini sağlayabiliriz.
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