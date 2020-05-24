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Brezilya koronavirüs bilançosunda 2. sıraya yükseldi

DÜNYA HABERLERİ  | 24.05.2020 09:14 | Son Güncelleme

Brezilya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 965 artarak 22 bin 13'e yükseldi. Kovid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün görüldüğü Brezilya, ABD'nin ardından dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci ülke konumunda bulunuyor.

Brezilya koronavirüs bilançosunda 2. sıraya yükseldi

Güney Amerika ülkelerinden Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 965 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 965 artarak 22 bin 13'e yükseldi.

Ülkedeki vaka sayısı 16 bin 508 artışla 347 bin 398'e ulaştı.

Kovid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün görüldüğü Brezilya, ABD'nin ardından dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci ülke konumunda bulunuyor.

(AA)

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